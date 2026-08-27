אחרי 3 שנים, משפחת שינדלר חוזרת הביתה

אנחל דויד מאבחיקו, ילד בן 8 מקולומביה, מעולם לא חגג יום הולדת. לא כי הוא לא רצה - אלא פשוט כי למשפחה שלו אין אפשרות כלכלית לחגוג. אמא שלו, שמגדלת לבדה ארבעה ילדים, בקושי מצליחה לספק את צרכי היומיום, ומסיבת יום הולדת היא מבחינתם מותרות שהם לא יכולים להרשות לעצמם. ואז, המורה שלו, קאסאס קסימנו, גילתה שיום הולדתו השמיני מתקרב. היא הבינה שעבור ילד אחר זו אולי עוד מסיבה, אבל עבור אנחל זו יכולה להיות הפעם הראשונה בחייו שבה הוא מרגיש שכולם חוגגים דווקא אותו.

היא לא נשארה אדישה. יחד עם חבריו לכיתה היא רקמה הפתעה קטנה בבית הספר. הילדים היו חלק מהתוכנית, והכיתה הפכה לרגע אחד למקום שבו אנחל זכה לחוויה שמעולם לא הייתה לו - עוגה חגיגה, חברים ובעיקר התחושה שמישהו חשב עליו והשקיע בו.

והתגובה של אנחל הייתה כל כך מרגשת, שקשה להישאר אדישים אליה. אפשר היה לראות עליו כמה הרגע הזה נגע בו וכמה משמעותי היה עבורו להרגיש לראשונה שחוגגים לו.

ובנימה אישית, השבוע תלמידים מכל הארץ חוזרים לספסל הלימודים. הלוואי שניקח איתנו לשנה הזו את הסיפור של אנחל ונזכור שלפעמים ילד צריך הרבה יותר ממורה שילמד אותו - הוא צריך מישהו שיראה אותו, ישים לב אליו ויגרום לו להרגיש שהוא חשוב. אז אולי השנה, לצד הקלמרים, המחברות והספרים, ניקח איתנו גם קצת יותר רגישות. נשים לב לילד שיושב לבד, למי שקצת יותר שקט, למי שאולי עובר משהו בבית ולא מספר. כי לפעמים מילה טובה, חיוך או מחווה קטנה יכולים להיות עבור ילד משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולים לדמיין. שנת לימודים מוצלחת.

אחרי כמעט 3 שנים : משפחת שינדלר חוזרת הביתה

ב־7 באוקטובר עמיחי שינדלר, אב למשפחה מכרם שלום, נלחם בגופו כדי להגן על הבית ועל בני משפחתו, כשהמחבלים ניסו לחדור אל היישוב. מטען שהשליכו המחבלים התפוצץ, עמיחי נפצע קשה ואיבד את ידו.

גם הבית כמעט ולא שרד את אותו היום. הוא נהרס ונפגע קשות, והמשפחה נאלצה לצאת ממנו למסע ארוך של שיקום, החלמה ובנייה מחדש.

כמעט שלוש שנים עברו מאז. שלוש שנים של כאב, התמודדות, שיקום - וגם של אמונה, כוח ותקווה. והשבוע, אחרי שהבית נבנה מחדש, משפחת שינדלר חזרה לביתם שבכרם שלום.

בחנוכת הבית המרגשת, בנוכחות גדולי הרבנים ובחיבוק גדול של עם ישראל, הם ציינו לא רק את חזרתם לבית - אלא גם את הניצחון על הניסיון לשבור אותם.

יש בתים שאפשר להרוס בקירות ובאש, אבל אי אפשר להרוס את הרוח של מי שחוזרים ובונים אותם מחדש.