גם לרכבים ותיקים: טסלה משיקה את עדכון הקיץ

טסלה החלה להפיץ את עדכון הקיץ שלה, גרסה 2026.26.6.5, הכולל את FSD (Supervised) v14.3.8 - הגרסה החדשה של מערכת הסיוע המתקדמת לנהיגה של החברה. העדכון כולל שדרוגים למערכות הבינה המלאכותית שמפעילות את הרכב, הרחבה של יכולות העוזר הקולי Grok ותוספות גם לכלי רכב המצוידים בחומרה הישנה יותר, Hardware 3.

לפי טסלה, אחת ההתפתחויות המרכזיות ב-FSD v14.3.8 היא שיפור התוכנה כך שהשינוי מסייע לקצר את זמני התגובה של המערכת בכ-20%, במטרה לאפשר לרכב להגיב מהר יותר למצבים משתנים בכביש.

שיפור במצבי קצה ובתנאי ראות מורכבים

העדכון משפר גם את שלב האימון באמצעות למידת חיזוק, וכן את מקודד הראייה של הרשת העצבית - רכיב שאחראי לפרש את המידע המתקבל מהמצלמות. בטסלה מציינים כי השדרוג מיועד לשפר את התנהגות המערכת בתרחישים נדירים, בתנאי ראות מוגבלים ובזיהוי מגוון רחב יותר של תמרורים.

בין היתר, FSD v14.3.8 אמורה להתמודד טוב יותר עם רכבי חירום, אוטובוסים להסעת תלמידים, בעלי חיים קטנים וחפצים הבולטים אל נתיב הנסיעה. השיפורים מבוססים על דוגמאות מורכבות שנאספו מנתוני צי הרכבים שלה.

נקודה נוספת בעדכון היא איחוד מודל הנהיגה: אותו מודל בינה מלאכותית אמור כעת לשמש את FSD, את Actually Smart Summon - יכולת הזימון החכם של הרכב - ואת שירותי הרובוטקסי (כולם אינם זמינים עדיין בישראל). בטסלה מעריכים כי שימוש במודל אחיד יסייע לייצר התנהגות עקבית, אמינה ובשלה יותר בין מצבי השימוש השונים.

חשוב להדגיש כי FSD מוגדרת עדיין כמערכת נהיגה מפוקחת. הנהג נדרש להישאר קשוב, להחזיק באחריות מלאה על הנסיעה ולהיות מוכן להתערב בכל רגע.

Grok עובר מדיבור לשליטה ברכב

עדכון הקיץ מרחיב את תפקידו של Grok, העוזר הקולי מבית xAI. ברכבי טסלה עם מחשבי AMD ניתן מעתה להשתמש ב-Grok לא רק לצורך שיחה או שאילתות כלליות, אלא גם כדי להפעיל פונקציות ברכב באמצעות קול.

המשתמשים יכולים לבקש מהעוזר לבצע שיחת טלפון, להפעיל מוזיקה, לשנות את הגדרות המיזוג או לחפש אפשרויות במסך Controls. ניתן להפעיל את Grok באמצעות הפקודה “Hey Grok” או בלחיצה ממושכת על כפתור הפקודות הקוליות בהגה.

בטסלה אומרים כי השיחות עם Grok נשמרות באופן אנונימי ואינן מקושרות לרכב מסוים. הרחבת היכולות מציבה את העוזר הקולי כחלק משמעותי יותר מממשק הנהיגה, ומקרבת את חוויית השימוש ברכב להפעלה טבעית יותר באמצעות דיבור.

גם HW3 בתמונה

במקביל, טסלה החלה להפיץ גרסת FSD v14.1 Lite לרכבים עם Hardware 3 - מדובר בעיקר ב־Model 3 משנות הדגם 2019–2023 וב־Model Y משנות הדגם 2020–2023 - במסגרת קושחה 2026.21.6. זו גרסה שמנסה להביא חלק מהשיפורים שפותחו עבור HW4 גם לדור החומרה הוותיק יותר, לרבות יכולות שנגזרות מתהליכי למידת החיזוק של החברה.

בין התוספות ל-HW3: אפשרות להפעיל FSD כבר ממצב חניה, יכולות חניה ויציאה מחניה, בחירת אופן ההגעה ליעד ופרופיל מהירות חדש בשם SLOTH. בשלב זה, ההפצה מוגבלת לרכבי גישה מוקדמת, כדי לאפשר לחברה לעקוב אחר ביצועי המערכת בתנאי אמת לפני הרחבה לקהל רחב יותר.

אירופה חוצה 100 מיליון קילומטרים

בזירה האירופית מדווחת טסלה כי רכבים המצוידים ב-FSD עברו יותר מ-100 מיליון קילומטרים בחמש מדינות שבהן המערכת אושרה לשימוש. לפי הנתונים, מדובר בהכפלה של היקף הנסיעה מאז אמצע יולי, אז עמדה החברה על כ-50 מיליון קילומטרים.

הנתון מדגיש את קצב ההתרחבות של פעילות FSD באירופה מאז קבלת אישור הסוג הראשון של טסלה בהולנד, באפריל 2026. עבור החברה, עדכון הקיץ אינו רק שדרוג תוכנה שגרתי: הוא מחבר בין שיפור בביצועי הנהיגה, הרחבת ממשק הבינה המלאכותית ושימור תמיכה גם בדגמי חומרה ותיקים - בדרך לחוויית רכב שמבוססת יותר ויותר על תוכנה.

חלק מהשדרוגים אינם זמינים לעת עתה בישראל, כמו נהיגה אוטונומית וGROK, ויתכן שיגיעו הנה בהמשך לאחר הסדרת הליכים בירוקרטים הנוגעים אליהם.