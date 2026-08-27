גוטליב טוענת: הפצ"רית לשעבר מחזיקה מידע רב על מיארה

טלי גוטליב ( יונתן זינדל / פלאש90 )

טלי גוטליב טענה היום (חמישי) כי הפצ"רית לשעבר מחזיקה ברשותה מידע רב על היועמ"שית מיארה ועל מקורביה. בהמשך הפוסט העלתה טענות חריפות בנוגע להתנהלות צמרת הפקידות השלטונית, ותקפה גם את הרמטכ"ל זמיר ואת וינטר.

"הפצרי״ת לשעבר שעדיין מחזיקה בדרגת אלוף על כל ההטבות הנילוות, מחזיקה אצלה גם מידע רב על היועמשי״ת המודחת מיארה ועל חבר מרעיה", כתבה גוטליב. גוטליב המשיכה וטענה כי גורמים שונים פעלו כדי להגן על הפצ"רית לשעבר ולהקל עליה. את הדברים ניסחה כהאשמה חריפה כלפי צמרת הפקידות: "כולם אבל כולם חברו להגן עליה ולהקל עליה. כך נראים יחסי שוחד של יד רוחצת יד של צמרת הפקידות השלטונית". בחלק נוסף של הפוסט התייחסה גוטליב לאפשרות שתכהן כשרת הביטחון. לדבריה, אילו התפקיד היה בידיה, היא הייתה פועלת להדחת הרמטכ"ל זמיר. "לו הייתי שרת הבטחון הייתי מדיחה את הרמטכ״ל זמיר החצוף שממשיך לבוז לממשלה ולרה״מ ולהדהד מסרים פוליטיים שמחלישים ומשחירים את הממשלה", כתבה. היא הוסיפה: "אבל אני לא שר הבטחון. וחבל אגב שלא".

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גוטליב הפנתה את הביקורת גם כלפי וינטר. לדבריה, הוא אינו יוצא נגד מה שכינתה "שלטון פקידים", ואינו אומר כי בג"ץ פגע בביטחון המדינה ובחוסנו של צה"ל.

"ואם נדמה למישהו שוינטר יודע משהו על שלטון פקידים, אז ממש לא. ואם נדמה למישהו שוינטר מסוגל לומר בקולו שבגץ פגע בבטחון המדינה ובחוסנו של צהל, אז ממש לא", כתבה.

בהמשך הוסיפה כי וינטר היה "מפקד אדיר", אך לטענתה הוא אינו מסוגל להתבטא נגד צמרת הצבא והמודיעין. את דבריה חתמה במתקפה נוספת: "וינטר זה עוד מימין מעונב מנומס ״ממלכתי״ שהשמאל כ״כ אוהב".