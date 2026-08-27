תשגר נחילי רחפנים: אוקראינה חשפה "נושאת מטוסים" רובוטית

אוקראינה חשפה כלי שיט בלתי מאויש מסוג חדש, שנועד לשמש מעין "נושאת מטוסים" זעירה לרחפנים ולמערכות אוטונומיות. הכלי, Magura MV11, הוצג לראשונה במצעד שנערך בקייב לציון יום העצמאות של המדינה, והוגדר על ידי מפתחיו כפלטפורמה ימית שנבנתה מראשיתה כדי להוביל, לפרוס ולשגר כלי טיס בלתי מאוישים.

ה־MV11, מתוצרת החברה האוקראינית UFORCE, אינו סירת נפץ חד-פעמית מהסוג שהפך למזוהה עם המלחמה בים השחור. מדובר בכלי שיט גדול ורב-משימתי יותר, שאמור לפעול כבסיס ימי נייד: להוביל רחפנים, לשגר אותם לעבר מטרות, ולתמוך בפעילות מתמשכת הרחק מהחוף - ללא צוות אנושי על הסיפון.

לפי פרטים שפורסמו על המערכת, אורכו של הכלי עומד על כשבעה מטרים, כושר הנשיאה שלו מגיע לכ־2,200 קילוגרמים והוא מסוגל לפעול באופן אוטונומי במשך עד שבעה ימים. היצרנית מציגה אותו כפלטפורמה המותאמת לפעילות בים פתוח, ולא רק לפשיטות קצרות בקרבת החוף.

המשמעות המבצעית של כלי כזה היא הרחבת טווח הפעולה של רחפנים קטנים. במקום לשגר אותם רק מבסיסים יבשתיים או מכלי שיט מאוישים, ניתן להביא את הרחפנים קרוב יותר לאזור הפעולה באמצעות כלי שיט אוטונומי - ואז לשגר אותם לעבר מטרות ימיות, תשתיות חוף או מערכי הגנה אווירית.

בדיווחים על החשיפה נראה ה־MV11 כשהוא נושא 18 מיירטים קטנים מסוג Sting, המיועדים לשיגור אנכי נגד רחפנים. תצורה כזו עשויה להפוך את כלי השיט לסוללת הגנה צפה וזעירה, שנועדה להגן על כוח ימי בלתי מאויש מפני תקיפות של רחפנים אוויריים.

מצעד ללא חיילים וטנקים

חשיפת ה־MV11 הייתה חלק ממצעד צבאי חריג במיוחד שנערך בקייב. במקום טנקים, נגמ"שים ושורות של חיילים, הוצגו במהלכו כמעט 100 מערכות בלתי מאוישות מתוצרת מקומית - ובהן רובוטים קרקעיים, כלי שיט אוטונומיים ועשרות רחפנים אוויריים.

לפי הדיווחים, במצעד השתתפו כ־30 רובוטים קרקעיים, תשעה כלים ימיים בלתי מאוישים ומערכות אוויריות מסוגים שונים. עבור אוקראינה, מדובר בהצהרה טכנולוגית ומבצעית: המלחמה המתמשכת מול רוסיה האיצה את הפיתוח המקומי של אמצעי לחימה אוטונומיים והפכה רחפנים לכלי מרכזי בשדה הקרב.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ניצל את האירוע גם כדי להעביר מסר למוסקבה, וטען כי הפלישה הרוסית גבתה מרוסיה מחיר כבד, בין היתר באמצעות פגיעה בתשתיות, בצי וביכולותיה הכלכליות.

מדגם "קמיקזה" לבסיס ימי

משפחת כלי השיט Magura כבר מילאה תפקיד בולט בעימות בים השחור. גרסאות קודמות של המערכת שימשו את אוקראינה ככלי תקיפה מתאבדים נגד כלי שיט רוסיים, ונקשרו לפגיעות במספר ספינות של הצי הרוסי, ובהן הקורבטה Ivanovets וספינת הנחיתה Tsezar Kunikov בתחילת 2024.

ה־MV11 מסמן כיוון שונה: לא רק כלי שנועד להתרסק על מטרה, אלא פלטפורמה שמטרתה להוציא לפועל פעולות מורכבות ומתמשכות באמצעות מערך של מערכות אוטונומיות קטנות יותר. במובן הזה, הוא מתקרב לרעיון של "ספינת אם" רובוטית - כלי בלתי מאויש שמרחיב את יכולת הפעולה של נחילי רחפנים בים.

מדינות שונות, בהן ארה"ב, בריטניה, טורקיה וסין, בחנו בשנים האחרונות הפעלת רחפנים מסיפונן של נושאות מטוסים או כלי שיט קונבנציונליים. אולם הגישה האוקראינית שונה: כלי שיט בלתי מאויש שנבנה מראש כדי לתפקד כבסיס שיגור למערכות בלתי מאוישות אחרות.