הדתיות האלה מדברות על "גרושות מילואים"

אחרי פאנל שעסק בנשים, מילואים, זוגיות ומשפחה, אורטל ברזילי והדר בן חמו - “הדתיות האלה” התיישבו לפודקאסט – ומהר מאוד השיחה הלכה לכל הכיוונים.

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צוחקות, מתפרקות וממשיכות: הדתיות האלה מסכמות את מה שלא רואים ברשת.

דיברנו על הגברים שחוזרים מהמילואים ועל הנשים שכבר התרגלו להחזיק את הבית לבד, על זוגיות שנמתחת עד הקצה ועל אחוזי הגירושים שמטרידים אותנו. דיברנו גם על המהפכה שמובילה חוי ארנפלד עם “עושות חיל” בקרב משפחות חרדיות משרתות, ובעיקר הזכרנו לעצמנו שאחרי תקופה כל כך ארוכה, אסור לנו להתרגל: עדיין יש משפחות שזקוקות לארוחה, לפרחים, לעזרה עם הילדים או פשוט שמישהו ישאל – “מה שלומך?”.

וכמובן, דיברנו על הפער בין החיים לאינסטגרם: ברשת כולם נראים יפים, שמחים ו”עושים חיים”, ובמציאות? לפעמים אותה אחת בדיוק שבוזה על הספה ואין לה כוח לכלום.

ובתוך כל זה גם ניסינו לדמיין מה היה קורה אילו אנחנו היינו יוצאות יחד למילואים. ספוילר: לא בטוח שהיינו שורדות זו את זו יותר מכמה ימים.

פרק מצחיק, מבולגן במידה הנכונה, ובעיקר מאוד ישראלי – על עם שיודע לצחוק גם כשהחיים ממש לא תמיד מצחיקים.