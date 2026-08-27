ערב אירופי כפול: מכבי צריכה להתעלות; הפועל חיה את החלום

הפועל תל אביב ומכבי תל אביב ( צילום: דני מרון )

שתי התל אביביות יעלו הערב (חמישי) למשחקי הגומלין בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג. מכבי תל אביב תגיע להתמודדות שלה כשהיא בפיגור מול לוגאנו, בעוד הפועל תל אביב תפתח את המשחק נגד אטאלנטה כשהתוצאה בין הקבוצות עדיין מאוזנת.

הקבוצה הראשונה שתעלה על הדשא תהיה מכבי תל אביב, שתארח בשעה 19:00 את לוגאנו השווייצרית. הצהובים הפסידו 2:1 במשחק הראשון בין הקבוצות, וכעת יצטרכו למחוק את הפיגור במשחק הגומלין. התוצאה מהמפגש הראשון מחייבת את מכבי תל אביב לכבוש לפחות שער אחד כדי להשוות את התוצאה המצטברת. לוגאנו, מנגד, מגיעה למשחק השני עם יתרון של שער ותנסה לשמור על התוצאה שהשיגה במשחק הראשון. מכבי תעלה למשחק כשהמשימה ברורה: להפוך את התוצאה מול הקבוצה השווייצרית. יתרון הביתיות עשוי לסייע לצהובים, אך נקודת הפתיחה שייכת ללוגאנו, שניצחה במפגש הראשון ומגיעה עם מקדמה לקראת ההכרעה. שעתיים לאחר שריקת הפתיחה במשחקה של מכבי, בשעה 21:00, הפועל תל אביב תארח את אטאלנטה האיטלקית. האדומים מגיעים למשחק ללא יתרון, אך גם ללא פיגור, לאחר שהמשחק הראשון הסתיים בתיקו 0:0.

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התוצאה המאופסת משאירה את המפגש בין הפועל תל אביב לאטאלנטה פתוח לחלוטין לקראת המשחק השני. אף אחת מהקבוצות לא הצליחה להשיג יתרון במפגש הראשון, וההכרעה עוברת כעת למשחק הגומלין.

כך, בתוך שעתיים בלבד, שתי הקבוצות מתל אביב יפתחו ערב אירופי כפול. מכבי תנסה לחזור מפיגור מול לוגאנו, והפועל תחפש הכרעה מול אטאלנטה לאחר תיקו מאופס במשחק הראשון.

הרכב משוער מכבי תל אביב: מליקה; בן הרוש, בן חמו, שלמה, רביבו; נוי, שחר; דוידה, פרץ, וארלה; סוקלר.

הרכב משוער הפועל תל אביב: צור; קוקו, מאיימבו, צ'יקו, ליידנר; פלקאו, קרייב; טוריאל, אלטמן, אלקוקין; בואטנג.