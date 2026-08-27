הקרב על הרכס: צה"ל תוקף בלבנון בעקבות שיגור רחפנים

חיל האוויר יצא לגל תקיפות חריג יחסית בשטח לבנון, בעקבות שיגור רחפני נפץ של חיזבאללה אל עבר כוחות ישראלים הפועלים בסביבת רכס עלי טאהר.

מוקדם יותר הביעו גורמים ישראלים זעם בעקבות מה שתואר כהפרה חמורה של תנאי הפסקת האש על ידי חיזבאללה, על פי דובר צה"ל, ארגון הטרור שיגר רחפני נפץ מתאבדים לעבר כוחות ישראלים הפועלים במרחב רכס עלי טהאר, מקומו של מתחם מבוצר אסטרטגי של חיזבאללה.

מדובר צה"ל נמסר כי "מהלך הלילה, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי צה"ל ירו והפילו את אחד הרחפנים, ואבד מגע עם הרחפן השני. אין נפגעים לכוחותינו".

למרות שהאירוע נגמר ללא נפגעים, בצה"ל ראו בו מקרה חמור של הפרת ההבנות בשטח, והתחייב בתגובה משמעותית.