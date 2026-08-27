ביל גייטס מזהיר: ה-AI יוביל ל״תוצאה שלילית נטו״ 

ביל גייטס, ממייסדי מיקרוסופט ומי שנחשב לאחד הקולות המשפיעים בעולם הטכנולוגיה, מזהיר כי קצב ההתפתחות של הבינה המלאכותית מהיר בהרבה מיכולתם של ממשלות, מוסדות ציבור והחברה הרחבה להתמודד עם השלכותיה.

במסה בהיקף של כמעט 6,000 מילים שפרסם באתר האישי שלו, כתב גייטס כי האנושות ניצבת בפני “אחת התקופות הסוערות ביותר בהיסטוריה”. לדבריו, העולם אינו נערך באופן מספק למהפכת ה-AI: “כרגע אנחנו לא מתכוננים לכך. אינני רואה הוכחות לכך שמנהיגים, מומחים וקהילות מתמודדים כראוי עם האתגרים”.

שלושה מוקדי סיכון מרכזיים

הסכנה הראשונה שעליה מצביע גייטס היא שוק העבודה. לטענתו, מקצועות רבים עלולים להיעלם לצמיתות בעקבות אוטומציה מבוססת בינה מלאכותית ורובוטיקה. לדבריו, תחילה עשויות להיפגע משרות משרדיות כגון תמיכת לקוחות, פיתוח תוכנה ועבודה משפטית בסיסית, ובהמשך גם תחומים פיזיים יותר - בהם בנייה, שירותי אירוח ומקצועות נוספים.

החשש השני הוא שימוש זדוני במערכות AI. גייטס מזהיר כי כלים מתקדמים עשויים להעניק יכולות חדשות לפושעי סייבר, לארגוני טרור ולגורמים המבקשים לפתח או להפיץ איומים ביולוגיים. הוא התייחס לדיווחים שלפיהם מערכות בינה מלאכותית מחברות מובילות הצליחו לבצע פעולות פריצה לאתרים אמיתיים במסגרת הערכות אבטחה שנועדו להיות מבוקרות ומבודדות.

“תקריות האבטחה האלה מזעזעות, והן צריכות להדהים אנשים”, אמר גייטס בראיון לרויטרס. לדבריו, היכולת של מודלים לפעול באופן אוטונומי בסביבה דיגיטלית משנה את אופי הסיכון ומחייבת פיקוח הדוק יותר על פיתוח והפצה של מערכות מתקדמות.

הסיכון השלישי, לפי גייטס, נוגע להשפעה החברתית והרגשית של AI. הוא התריע מפני מצב שבו “בני לוויה” דיגיטליים המבוססים על בינה מלאכותית יחליפו קשרים אנושיים, בעיקר בקרב ילדים ובני נוער. לטענתו, שימוש נרחב מדי במערכות כאלה עלול לפגוע בהתפתחות החברתית והרגשית של צעירים.

בראיון לאקסיוס אמר גייטס כי אם העולם ימשיך במסלול הנוכחי ובאותו קצב, קיים “סיכוי גבוה מאוד לתוצאה שלילית נטו”.

מוסדות חדשים ומנגנון פיקוח בינלאומי

במאמרו קורא גייטס להקים גופים לאומיים חדשים שיתאמו מדיניות בינה מלאכותית, יפקחו על סיכונים ויבחנו את השפעת הטכנולוגיה על הכלכלה, הביטחון והחברה. לצד זאת, הוא מציע להקים מסגרת פיקוח בינלאומית שתשלב עקרונות ממנגנוני ביקורת גרעינית, רגולציית תעופה וההסכמים הבינלאומיים להגנת שכבת האוזון.

אחת ההצעות החריגות שמעלה גייטס היא להטיל מס על החלפת עובדים באמצעות AI. הרעיון הוא שחברות שיחליפו כוח אדם אנושי במערכות אוטומטיות יתרמו חלק מהחיסכון שנוצר למימון הכשרות מקצועיות, רשתות ביטחון כלכליות ושירותים ציבוריים.

גייטס אף מציע לשמור עד 40% מהמשרות הקיימות לבני אדם, גם בעידן שבו מערכות חכמות ורובוטים יוכלו לבצע חלק גדול מהעבודה. מדובר בהצעה מרחיקת לכת שעשויה להצית דיון ציבורי וכלכלי רחב סביב השאלה כיצד יחולקו עבודה, הכנסה ותכלית אישית בעולם אוטומטי יותר.

קריאה לשיתוף פעולה עם סין

גייטס ציין כי הוא מתכוון לקדם שיח בינלאומי על שיתוף פעולה בתחום סיכוני הבינה המלאכותית, לרבות מול סין. לפי הדברים שיוחסו לו, הוא מתכנן להיפגש עם נשיא סין שי ג’ינפינג בהמשך השנה, בניסיון לקדם הסכמות על הגבלות אפשריות לשחרור או הפצה של מודלי AI מסוכנים.

לדבריו, ארצות הברית תצטרך לקחת תפקיד מוביל במהלך כזה. “כל העולם יצטרף לכך”, אמר ביחס לאפשרות של מגבלות על פרסום מערכות מסוכנות - בתנאי שוושינגטון תהיה זו שתוביל את היוזמה.

ביקורת על עמק הסיליקון

גייטס מפנה ביקורת גם כלפי חלקים מתעשיית הטכנולוגיה, שלדבריו מודעים לעומק הסיכונים אך נמנעים מלדבר עליהם בפומבי. לטענתו, החשש מפגיעה בהשקעות, בשווי החברות ובמרוץ העסקי לפיתוח AI גורם למנהלים ולמשקיעים להמעיט בחומרת האיומים.

“באופן פרטי, מי שמבינים את היכולות של הטכנולוגיה הזאת ואת המהירות שבה היא מתקדמת - מודאגים מאוד”, אמר לניו יורק טיימס. “אבל הם אומרים זה לזה: אל תביעו את החששות. זה מזיק לנו, במיוחד כשמדובר בטריליון הדולרים הבאים שאנחנו רוצים לגייס”.

המסר של גייטס אינו קריאה לעצור את הבינה המלאכותית, אלא לנהל אותה לפני שתכתיב את תנאי המציאות. בעיניו, השאלה אינה אם AI תשנה את העולם - אלא האם העולם יספיק לבנות מנגנונים שיוודאו שהשינוי יתרום לאנושות במקום להעמיק סיכונים, אי-שוויון ופגיעה חברתית.