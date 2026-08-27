ירון אברהם בהלם מהחלטת נתניהו: "איזו התעללות"

ירון אברהם, הכתב המדיני של חדשות 12, התייחס היום (חמישי) להחלטת ראש הממשלה נתניהו, למנות את הדר מוכתר לתפקיד ראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד לקראת הבחירות.

אברהם כתב: "איזו התעללות". נזכיר כי המינוי מגיע לאחר שנתניהו עצמו מנע ממנה להתמודד בפריימריז של המפלגה.

מוכתר, שפעילה מאוד ברשתות החברתיות, פנתה אז באכזבה לעוקביה וביקשה מהם להפעיל לחץ על ראש הממשלה שיאפשר לה את קיצור תקופת ההכשרה הנדרשת. מוכתר נזקקה לאישור שכן שהיא התפקדה יחסית מאוחר למפלגה.

אך פה לא תמו ההשפלות של מוכתר. בתקופה האחרונה החלו לצוץ דיווחים כי היא מנהלת מגעים עם השר איתמר בן גביר, על השתבצות במפלגת 'עוצמה יהודית'. אלא שבן גביר עצמו הודיע כי היא לא תיכנס לכנסת הקרובה. הוא הוסיף והמליץ למוכתר ללמוד את עבודת הכנסת ולהגיע בעתיד מוכנה יותר.