הדר מוכתר ( צילום: סרוגים )

ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו החליט למנות את הדר מוכתר לתפקיד ראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד לקראת הבחירות. המינוי מגיע שבועיים אחרי שמנע ממנה להתמודד בפריימריז של המפלגה.

בהודעת הליכוד נאמר כי מוכתר, בת 24, מביאה עמה רקע מרשים: היא בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידת 8200 בצה"ל, ומובילת דעת קהל. בליכוד מעריכים כי הניסיון שלה והיכרותה עם הדור הצעיר יתרמו רבות לקמפיין.

מהאכזבה בפריימריז לתפקיד מרכזי המינוי מגיע לאחר תקופה סוערת עבור מוכתר. כזכור, היא ביקשה להתמודד בפריימריז של הליכוד, אך נתניהו לא אישר לה את קיצור תקופת האכשרה הנדרשת. מוכתר, שהתפקדה מאוחר יחסית למפלגה, נדרשה לאישור מיוחד מיו"ר המפלגה - אישור שלא הגיע. גם ניסיונותיה למצוא בית פוליטי אחר לא צלחו. השר איתמר בן גביר הודיע לה כי היא לא תהיה ברשימת עוצמה יהודית לכנסת הקרובה. בן גביר אמר למוכתר כי יש לו הערכה אליה וכי הוא צופה לה בעתיד שתגיע לתפקידים ציבוריים, אך המליץ לה "ללמוד את עבודת הכנסת ולהגיע בעתיד מוכנה יותר".

הדר מוכתר בכנסת ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

"חזרנו גדולים יותר וחזקים יותר"

לאחר האכזבות, מוכתר הבהירה כי אין בכוונתה לפרוש מהזירה הפוליטית. בסרטון שהעלתה לעמוד האינסטגרם שלה אמרה: "הכל בסדר. חטפנו מכה בכנף. לקחתי כמה ימים של הפסקה להתאפס על עצמי. אבל חזרתי ואני רוצה להגיד לכם, כמו שדונלד טראמפ אמר, חזרנו גדולים יותר, טובים יותר וחזקים יותר".

היא הוסיפה: "זה לא הזמן לסיכומים. אנחנו ממשיכים קדימה בכל הכוח. באנו לעשות טוב לעם ישראל ולייצג את הדור הצעיר ואנחנו נעשה את זה".

כעת, עם המינוי החדש, נראה כי נתניהו מצא דרך לרתום את הפוטנציאל של מוכתר למערכת הבחירות. בעבר דווח כי בימים שלאחר שנחסמה דרכה לפריימריז, הסתובב סקר שלפיו מוכתר יכולה להביא קהל צעיר, וגורמים פוליטיים בדקו ברצינות אפשרות לשריין אותה באחת ממפלגות הימין.

( חיים גולדברג / פלאש90 )

השלמת ההיערכות לבחירות

המינוי של מוכתר מצטרף לשורה של מינויים שביצע נתניהו בשבועות האחרונים במסגרת ההיערכות למערכת הבחירות. לפני מספר ימים מונתה נטע מולכו, בת 27, לתפקיד דוברת קמפיין הליכוד. מולכו, בוגרת מערך דובר צה"ל, שימשה בשבע השנים האחרונות כראש המטה והדוברת של יו"ר הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ.

מוכתר, שהקימה בעבר את מפלגת "צעירים בוערים" וקיבלה כמה אלפי קולות בבחירות הקודמות, תוכל כעת לתרום את הניסיון שלה בהובלת דעת קהל והיכרותה עם הדור הצעיר למערכת הבחירות של הליכוד. בליכוד מאחלים לה בהצלחה בתפקיד החדש.