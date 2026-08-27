בריטניה איימה על ההתנחלויות, טראמפ איים במלחמה

ראש ממשלת השמאל הטרי של בריטניה, אנדי ברנהאם, תכנן על פי בכירי ממשלתו להוציא לפועל בימים הקרובים מהלך של הטלת סנקציות חמורות וחונקות כנגד ההתיישבות ביהודה ושומרון, במסגרתו היה מוטל חרם כולל על מוצרים המיוצרים ביישובים או חברות הפועלות באזור, הבית הלבן אותת כי הדבר יכול להצית מלחמת סחר בין המדינות.

"חרם דה-פקטו על סחורה מישראל" כך תיאר בעילום שם לתקשורת הבריטית חבר בכיר בממשלת אנדי ברנהאם את המהלך שתכנן ראש הממשלה כנגד ישראל, כאשר על פי גורמים מקורבים לקבלת ההחלטות, ברנהאם הביע רצון להרחיב משמעותית את מדיניות העיצומים על ישראל של קודמו בתפקיד קייר סטארמר.

ברנהאם תכנן, בשיתוף עם שר החוץ ושר הכלכלה, להטיל משטר סנקציות מקיף על כל סחורה וחברה בעלת קשרים עסקיים, ישירים ועקיפים, להתיישבות ביהודה ושומרון.

על פי גורמים בבריטניה, המדיניות של ברנהאם הרימה גבות בבית הלבן, ולחישות על תגובות אפשריות, שכוללות גם את האפשרות למלחמת סחר מלאה, הושמעו על ידי גורמים אמריקאים.

"יש סיכוי מאוד גדול שטראמפ יפעיל צעדים תגובתיים" הסביר שר בכיר לשעבר בממשלות הלייבור שנמצא בקשר עם הנשיא האמריקאי. "לא כדאי לנו להיות נאיביים, ארצות הברית וישראל יגיבו על מהלך כזה, והקשר הכלכלי עם ארה"ב גם כך עומד על קרח דק, זה סיכון גדול ומיותר".

מומחים כלכליים בריטיים הסבירו כי יש גם היגיון אמריקאי ישיר מאחורי החלטה שכזו, שכן לחברות רבות בארה"ב יש קשרים עסקיים ישירים ועקיפים עם ההתנחלויות, והדבר עלול לפגוע גם בכיסם של אזרחים אמריקאים, דבר שקשה לראות את טראמפ מקבל בשתיקה.

גורמים מקורבים לבית הלבן הגיבו לדיווחים באופן מרמז במיוחד: "כדאי לשרים הבריטיים לשקול בזהירות גדולה את הצעדים שלהם לפני שהם עושים מהלך שאולי יעשה טוב בלב ליועצים הפוליטיים שלהם, אך לא יעשה דבר למען הפלסטינים ורק יפגע במאמצים מדיניים מקבילים".