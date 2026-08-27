רגע מרגש במיוחד נרשם במסיבת העיתונאים של פסטיגל 2026, כאשר הבמאי חנוך רוזן והכוכבת אליאנה תדהר הספידו למיקי פלד, מייסד הפסטיגל ומפיק העל שהלך לעולמו לפני מספר ימים בגיל 87. בדברים שנשאו, הם חשפו את הקסם שמאחורי האיש שהמציא את אחת המסורות האהובות בתרבות הישראלית.

"האגדה, המפיק, הממציא של הפסטיגל, מיקי פלד", פתח רוזן את דבריו בקול חנוק. "מיקי בעצם המציא את הפסטיגל הזה לפני 45 שנה, אתם יודעים זה פסטיגל מספר 45. והרבה מאוד מאנשים פה הכירו אותו, בטח האמנים, וממש איש מיוחד במינו".

"ילד בנפשו, חולם חלומות" רוזן תיאר את פלד כאיש שידע לשלב בין חלומות לבין יכולת ביצוע מקצועית. "ילד בנפשו, חולם חלומות, אבל גם איש מתוחכם בראש", אמר. "באמת איש שידע להביא לידי מימוש את החלומות הכי משוגעים שיש. הצליח לעשות מופעים גדולים בישראל". הבמאי הזכיר את ההפקות הגדולות שעמדו מאחורי פלד לאורך השנים: "עשה מופע שנקרא 'מותק', עשה פסטיבל מציאותי, עשה מופעים באמת בכל בכל מיני מקומות. ואולי הדבר הכי גדול שהוא עשה ונשאר איתנו כל כך הרבה זמן וממשיך איתנו, זה הפסטיגל". רוזן הדגיש את הייחודיות של הפסטיגל בקנה מידה בינלאומי: "פסטיגל שהוא באמת הפקה יוצאת דופן בקנה מידה בינלאומי. יצא לי לראות כבר דברים בעולם, אבל כל מי שרואה ומסתכל על הדבר הזה, רואה איך כל שנה מחדש המופע הזה מצליח לרגש מאות אלפי אנשים, ולסקרן אותם ולביא להם משהו חדש. באמת המום מהתופעה הזאת".

"ידע לתת אותו לאנשים טובים"

אחד הרגעים המרגשים בהספד היה כאשר רוזן דיבר על המורשת שהשאיר פלד. "משהו ממנו נשאר איתנו, וזה היופי של האיש הזה, שהשאיר אחריו דבר כל כך קסום", אמר בהתרגשות.

רוזן חשף פרט מיוחד על האופן שבו פלד בחר את ממשיכי דרכו: "ואני באופן אישי, וגם רועי עופר, שאיתי ביחד בפסטיגל הזה, אנחנו כל כך מודים למיקי שהוא ידע לתת אותו לאנשים טובים שימשיכו את הדרך הזאת. ידע לתת אותו לאנשים שאוהבים את הפסטיגל ועובדים בו מתוך אהבה ומתוך שליחות".

הבמאי הזכיר במיוחד את משפחת אדרי: "ידע לתת אותו לאנשים שכולנו מכירים אותם, פנינה ומשה אדרי, שיודעים לקחת את החלום הזה יחד איתנו ואיתכם, לשמור עליו ולהביא אותו לרמות גבוהות כל שנה מחדש".

אליאנה תדהר: "הוא היה בדברים הכי גדולים ובדברים הכי קטנים"

לאחר דברי רוזן, עלתה אליאנה תדהר, שזה היה הפסטיגל ה-14 שלה, ושיתפה בזיכרון אישי מרגש. "אני זוכרת את הפסטיגל הראשון שלי ב-2011, הייתי ילדה בת 18, פעורה וחוששת", סיפרה.

"ובא אליי מאחורי הקלעים ואמר לי: 'השיר שלך הכי טוב'. ואז גיליתי שהוא אומר את זה לכולם", אמרה בחיוך דרך הדמעות. "ואני אומרת את זה כי זה בדיוק היה מיקי, הוא היה בדברים הכי גדולים ובדברים הכי קטנים. הוא היה הולך לכל אחד מאחורי הקלעים ואומר לו משהו טוב כדי שהוא ירגיש חשוב, ונוכח".

תדהר סיכמה: "ופשוט נתן כל כך הרבה... לי באופן אישי ולכולנו. אז ננסה לעשות קצת כבוד". לאחר מכן היא שרה את השיר של אמיר פיי גוטמן - "לנצח נשאר" - שיר שמתאים במיוחד לרוח הפסטיגל ולמורשת שהשאיר מיקי פלד.

מורשת של 45 שנה

מיקי פלד, שנולד ברומניה ב-1939 ועלה לישראל ב-1948, היה מאבות תעשיית הבידור בישראל. ב-1981 יזם והפיק את הפסטיגל הראשון, שהפך בתוך שנים ספורות לאחת המסורות האהובות והמשמעותיות בתרבות הישראלית.

לצד הפסטיגל, פלד היה שותף ליצירתם ולהפקתם של מופעים ואירועי תרבות רבים. הוא עבד עם מיטב האמנים והיוצרים בישראל, והיה שותף מרכזי להתפתחותה של תעשיית הבידור המקומית. על תרומתו רבת השנים לתרבות הישראלית זכה בפרס מפעל חיים מטעם אקו"ם.

כפי שסיכם רוזן בהספדו: "משהו ממיקי נשאר איתנו לנצח כאן" - ואכן, כל פסטיגל שיעלה מעתה והלאה יישא בתוכו את חותמו של האיש שהמציא את החלום הזה והפך אותו למציאות עבור דורות שלמים של ילדים ומשפחות בישראל.