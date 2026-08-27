מייסדת "צעדת האימהות", מצטרפת למפלגת 'זהות'

מפלגת 'זהות' מודיעה על הצטרפותה של הפעילה החברתית וממובילות המאבק למען לוחמי צה"ל, סימה חסון, לשורות המפלגה.

חסון (52), תושבת מושב פדויים (מועצה אזורית מרחבים), נשואה ואם לחמישה, אמנית ובעלת תואר ראשון במדעי החברה ממכללת ספיר. בשנים האחרונות הקדישה את חייה לפעילות ציבורית והתנדבותית מלאה ועומדת בראש ארגון "צעדת האימהות - הורים ללוחמים עד הניצחון", אותו ייסדה לאחר נפילתו של לוחם מג"ב סמ"ר בראל חדריה שמואלי הי"ד.

במסגרת פעילותה הציבורית הובילה חסון מאבקים עיקשים לשינוי הוראות הפתיחה באש בצה"ל, הפסקת הכבילה של ידי הלוחמים במערכה, לצד סיוע מקיף ומערכתי ללוחמים בשטח - מציוד טקטי ותמיכה לוגיסטית, דרך ליווי פדויי שבי ונפגעי פוסט-טראומה, ועד לדיונים ומאבקים בוועדות הכנסת ובבג"ץ.

סימה חסון מסרה עם הצטרפותה: "אירועי ה-7 באוקטובר הבהירו מעבר לכל ספק: הדרך היחידה להבטיח את ביטחון ישראל ואת עתיד ילדינו היא הכרעה מוחלטת - כיבוש, גירוש והתיישבות. מול הנהגה שמגמגמת ומתנצלת, מפלגת 'זהות' מציגה קו ברור, אמיץ ובלתי מתפשר: ישראל היא מדינת העם היהודי - קודם כל ולפני הכל.

באתי לחזק את הלוחמים שלנו ואת ההורים שעומדים מאחוריהם, ולוודא שמדינת ישראל תפסיק להתנצל על קיומה ועל זכותה להגן על עצמה ולנצח. מפלגת 'זהות' היא הבית הטבעי והאמיתי עבור כל מי שדורש ריבונות, גאווה לאומית וביטחון אמיתי."

משה פייגלין, יו"ר מפלגת 'זהות' ברך את חסון על הצטרפותה לתנועה. "סימה מביאה עמה עוצמה הבאה מתוך פעילות שטח, חיבור עמוק לארץ, לחקלאות, ולהתיישבות - ומעל לכל: מחוייבות מוכחת ובלתי מתפשרת למען חיילי צה"ל. סימה מפגינה מנהיגות נשית ואזרחית שמחוברת לשורשים היהודים, כזו שלא נרתעת מלהציב את האמת בראש סדר העדיפויות הלאומי. יחד נמשיך להוביל את בשורת הזהות והחירות לעם ישראל - בשורת הניצחון."