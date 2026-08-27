פסטיגל 2026 ( שיר לוי )

אחרי שבועות של סודיות והצצות מסקרנות, פרטים נוספים על העלילה של פסטיגל 2026 מתחילים להתגלות. המופע הגדול של חנוכה, שצפוי לעלות ב-28 בנובמבר, ייקח את הצופים למסע מרתק לעיר קסומה בשם "פופ סיטי" - מקום שבו מתקיימת תחרות מוזיקה גדולה, אך מזימה מסתורית מאיימת להרוס את הכול.

העלילה מתרכזת בסוכנות מיוחדת בשם "יחידת אלפא", שסוכניה הצעירים מתמחים בהצלת עולמות. כשהתחרות המוזיקלית בפופ סיטי נמצאת בסכנה, הסוכנים נשלחים למשימה מורכבת: להסתנן לתוך התחרות עצמה, להפוך לזמרים ושחקנים, ולהצטרף ללהקה המובילה "קיי פעם" - הכול כדי להגיע ללב ליבה של המזימה ולהציל את העיר הקסומה. נועה קירל בתפקיד מרכזי כדי להצליח במשימה, סוכני יחידת אלפא פונים לזמרת הגדולה ביותר בפופ סיטי - נועה קירל. הם צריכים לשכנע אותה לעזור להם להיכנס לתחרות ולהבין מה באמת קורה מאחורי הקלעים. קירל, שמצטרפת השנה לחגיגות 45 השנים של הפסטיגל, תמלא תפקיד מרכזי בעלילה - לא רק כזמרת אלא גם כדמות מפתח שמנחה את הסוכנים הצעירים. בסרטונים שפורסמו עד כה, ניסים ואנטולי מקבלים הנחיות מקירל דרך אוזניות, והיא מנסה להוביל אותם לגלות פרטים על המופע. גם עומר נודלמן ונועה אסטנג'לוב יוצאות למשימה בהנחייתה, כשהן מחפשות רמזים בחדר הלוקרים של כוכבי המופע.

קאסט כוכבים ויריבויות

המופע מביא עמו קאסט מרשים של כוכבים, שחלקם כבר מתחילים לחשוף את התפקידים שלהם. רן דנקר וישראל אטיאס, למשל, צפויים לגלם יריבים זה של זה במופע - פרט שנחשף בסרטון שבו השניים מנסים להגיע לקלסר הליהוקים ולגלות את תפקידיהם.

בין כוכבי המופע הנוספים: דילן דרור, אליאנה תדהר, עידן תלם, והדואו האהוב מ"קופה ראשית" - דניאל סטיופין ויניב סוויסה. כל אחד מהם יקבל תפקיד ייחודי בעלילה המורכבת, שמשלבת אלמנטים של ריגול, מוזיקה ואקשן.

רן דנקר, ישראל אטיאס ( צילום: אור גפן, רפי דלויה )

סודיות חסרת תקדים

בניגוד לשנים קודמות, הפקת פסטיגל 2026 שומרת על רמת סודיות גבוהה במיוחד. במקום לחשוף פרטים על העלילה והשירים, ההפקה משחררת סרטונים קצרים שמספקים רק רמזים ומעוררים סקרנות. המהלך הזה, שנראה כ"Top Secret", יוצר ציפייה עצומה בקרב הקהל ומוסיף שכבה של מסתורין למופע עצמו.

התאריך המסתמן לעליית המופע הוא 28 בנובמבר 2026 - רמז שנחשף בסרטון שבו עומר נודלמן ונועה אסטנג'לוב פותחות לוקר נעול במנעול קוד. בפנים הן מגלות דף משימה עם הבשורה: "נועה ועומר - להקת יחיד!". גם השנה תתקיים תחרות שירים, אחרי שחזרה בשנה שעברה, וגם ילדי הפסטיגל שיככבו במופע לצד קאסט המפורסמים.

נועה קירל ( נועה קירל (צילום: Tomer Neuberg/Flash90) )

מסורת של 45 שנה

פסטיגל, שהוקם ב-1981 על ידי מיקי פלד ז"ל, הפך לאחת המסורות האהובות והמשמעותיות בתרבות הישראלית. המופע הגדול של חנוכה מלווה דורות של ילדים ומשפחות, ומהווה חלק בלתי נפרד מחגיגות החג. השנה, עם חגיגות 45 השנים, ההפקה מבטיחה מופע מיוחד במינו - שילוב של עלילה מרתקת, מוזיקה מקורית וכוכבים אהובים.

עם העלייה הצפויה בסוף נובמבר, המשפחות הישראליות כבר מתחילות להתרגש לקראת המסורת השנתית. השאלה היא: האם יחידת אלפא תצליח להציל את פופ סיטי ואת התחרות המוזיקלית? התשובה תיחשף רק על הבמה, במופע שמבטיח להיות אחד המרגשים והמיוחדים ביותר בהיסטוריה של הפסטיגל.