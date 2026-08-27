סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

נתניהו מגיב לראשונה לדיווחים: "לא היה ולא נברא"

ראש הממשלה נתניהו מכחיש בתוקף את הדיווחים המייחסים לו מגעים עקיפים עם חמאס דרך אנשי עסקים

12:32
4 תגובות
נתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה לדיווחים הקושרים את שמו לקיום מגעים עקיפים עם חמאס, דרך איש העסקים שלומי פוגל. הפרסומים טענו כי נתניהו קיים ערוץ מגעים עקיף עם חמאס, ללא ידיעת מערכת הביטחון.

על פי הדיווח בעיתון מעריב, ראש הממשלה נתניהו ניהל לכאורה ערוץ משא ומתן מקביל, דרכו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס ראזי חמד בזמן מבצע צוק איתן, מאחורי גבה של מערכת הביטחון, כך על פי הפרסומים.

בסביבת נתניהו הגיבו כבר מוקדם יותר והכחישו את הדיווח, דובר הליכוד גיא לוי הגיב לפרסומים ראשון וכתב: "חוץ מזה שמדובר בשקר מוחלט, המצאה גמורה ואין פה אפילו רמז לאלפית מילה של אמת, אז אחלה חשיפה".

כעת מלשכת נתניהו נמסר: "לא היה ולא נברא. ראש הממשלה נתניהו מעולם לא אישר מגעים כאלו.

מדובר בתדרוכי שווא של גורמים פוליטיים המנסים לפגוע בראש הממשלה."

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
4
אורח
לפני 30 דקות

מאמין לדיווחים. בבקשה תוכיחו
הצטרפו אלינו