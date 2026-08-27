נתניהו מגיב לראשונה לדיווחים: "לא היה ולא נברא"

ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה לדיווחים הקושרים את שמו לקיום מגעים עקיפים עם חמאס, דרך איש העסקים שלומי פוגל. הפרסומים טענו כי נתניהו קיים ערוץ מגעים עקיף עם חמאס, ללא ידיעת מערכת הביטחון.

על פי הדיווח בעיתון מעריב, ראש הממשלה נתניהו ניהל לכאורה ערוץ משא ומתן מקביל, דרכו קיים מגעים ישירים עם בכיר חמאס ראזי חמד בזמן מבצע צוק איתן, מאחורי גבה של מערכת הביטחון, כך על פי הפרסומים.

בסביבת נתניהו הגיבו כבר מוקדם יותר והכחישו את הדיווח, דובר הליכוד גיא לוי הגיב לפרסומים ראשון וכתב: "חוץ מזה שמדובר בשקר מוחלט, המצאה גמורה ואין פה אפילו רמז לאלפית מילה של אמת, אז אחלה חשיפה".

כעת מלשכת נתניהו נמסר: "לא היה ולא נברא. ראש הממשלה נתניהו מעולם לא אישר מגעים כאלו.

מדובר בתדרוכי שווא של גורמים פוליטיים המנסים לפגוע בראש הממשלה."