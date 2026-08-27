חשבון נפש: החיים זה לא מה שתכננתי 

עורו ישנים מתרדמתכם ועופו על החיים שלכם ( פלאש90 )

החיים הם דבר ארוך ומצחיק, חוץ מהזמן שהם לא. ביידיש נוהגים לומר: "מענטש טראכט און גוט לאכט", שבתרגום חופשי לעברית משמעות המשפט היהודי החכם היא: "האדם מתכנן, ואלוקים צוחק".

אולי זה לא משפט מעודד או משמח במיוחד להגיד למישהו שמרגיש ברגע אחד כאילו כל העולם כולו נגדו, ואין אפילו גשר צר אחד שהוא יכול להגיע בעזרתו לצד שמתחבר אליו קצת יותר. אבל זה משפט אמיתי ומפוכח שמסביר לאדם הטועה ותוהה מדוע זה קורה לו שלא מפסיק לתכנן הכל מראש ולהיות בטוחים שזה מה שנכון, כי צריך גם שתהיה לאדם סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיו.

מחשב את הדרך מחדש ( shutterstock /Lalandrew )

מחשב מסלול מחדש מחשבים יכולים להיות טובים , ויכולים להיות אויבים. הטור הזה שאתם קוראים עכשיו תוכנן מלכתחילה לעסוק בנושא אחר לגמרי. הוא נכתב והיה מוכן לשיגור לאוויר האתר, וממש רגע לפני לחיצת השמירה האחרונה שתבצע את הפעולה החליט המחשב לבצע פעולה מפתיעה ולצאת מהדף המעוצב שלא נשמר, וכל הכתבה כולה ירדה לטמיון וצללה לאבדון. יש הרבה דרכים להגיב במצב כזה: לשבור את המחשב, לצרוח בעצמה של אזעקה, לקלל את הטכנולוגיה ואת כל המעורבים בה ולהרגיש באופן כללי כישלון מהלך כי שום דבר לא הולך. אבל לא בחרתי באף אחת מהדרכים הללו. פשוט פתחתי דף חדש, מיהרתי לשמור אותו הפעם והתחלתי לכתוב משהו אחד לגמרי ממה שתכננתי. לפעמים, אין ברירה אלא לחשב מסלול מחדש ולבחור בדרך אחרת לגמרי מזו שתוכננה בהתחלה ומי שמסוגל לעשות זאת בלי להתעצבן הוא זה שעליו נאמר בפרקי אבות: "איזהו גיבור? הכובש את יצרו, ומושל ברוחו מלוכד עיר". צריך הרבה גבורה פנימית ושלווה לא אנושית כדי להגיב בשלוות נפש ליצירה כתובה מוכנה במלואה שהושלכה בטעות לפח הזבל הטכנולוגי, ולהתחיל משהו אחר מלא כלום. ואם אפשר לעשות זאת עם מחשב , אין ספק שהדבר אפשרי גם בחיים.

אלול החודש לבחור ( אילוסטרציה AI )

החודש לבחור

אלול, הוא החודש הייחודי בלוח השנה היהודי המאפשר לאדם המאמין לעצור לרגע את מרוץ החיים המטורף כדי לבחון את השנה שחלפה ולקבל החלטות בתחומים שונים שיסללו את הדרך לשנה חדשה, בתקווה שתהיה עוד יותר טובה מקודמתה. זה לא בהכרח אומר שכל ההחלטות הללו יבוצעו, כי כמו שהבין מי שקרא את הטור מתחילתו לפעמים יש תכנון, אך הביצוע במציאות שונה לגמרי מהכוונה המקורית ואם זה טוב יותר אז גם האדם צוחק.

ברשתות השיווק, במסעדות, בחנויות עם חלונות ראווה ובאתרי קניות למוצרים צריכה שלא צריכים ובכל זאת קונים מתכוננים לחגים ומציעים לקונים את "החופש לבחור".

בחיי הרוח, בניגוד לרדיפה הבלתי פוסקת אחר דברים חומריים שלא ימשיכו איתנו הלאה אחרי 120, מומלץ להתייחס לאלול בתור "החודש לבחור" ולהחליט לנסות להשתפר בכל התחומים בשנה שתגיע בקרוב וייתכן שיהיו בה הרבה הפתעות טובות בהרבה מהתוכניות המקוריות.

עומר אדם ומוטי שטיינמץ ( ערן לוי, יעקב נומי פלאש 90 )

משהו קטן וטוב

עד ערב ר"ה אני רוצה לציין לטובה בסוף הטור מישהו שלדעתי עשה מעשה טוב השבוע. והפעם: הזמר מוטי שטיינמץ. הוא התבקש להופיע בחתונתו של עומר אדם באיטליה, וביקש מהחתן שהחופה תהיה בהפרדה כדת משה וישראל. כלי תקשורת רבים כתבו ש- “בגללו החופה בהפרדה". ואני מתקן ש-”בזכותו החופה בהפרדה" ומגיע לו יישר-כוח גדול על כך שלא התפשר על עקרונותיו בשם האמנות.

שב"ה נזכה כולנו להרבות מעשים טובים ומשמחים בעיני אלוקים ואדם עד ראש השנה תשפ"ז.