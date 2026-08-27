הביקור החריג של ראש ה-CIA ברוסיה: בגלל איראן וישראל

ראש ה-CIA, ארגון הביון האמריקאי, נחת אמש לביקור בזק בבירה הרוסית. במהלך הביקור קיים שיחות עם בכירי הממשל הרוסי, וביקש מהם "להתרחק" מהקשר עם האיראנים, והזהיר כי אם רוסיה "תגיב יתר על המידה" ישראל עלולה להתקרב לאוקראינה.

על פי גורמים מקורבים לשיחות, ראש ה-CIA ג'ון ראטקליף שוחח שעות עם מקביליו הרוסיים ובכירים בממשל, והודיע להם כי ווישנגטון הייתה רוצה לראות התרחקות בקשר בין איראן ורוסיה, בדגש על נושאי טכנולוגיה צבאית ופיתוח.

בנוסף, הזהיר ראטקליף כי רוסיה יכולה למצוא את עצמה נפגעת מהסנקציות האמריקאיות המתרחבות על איראן, בעקבות ההצהרה של שר האוצר האמריקאי על "מלחמת חורמה" על כלכלת המשטר האיראני, ראטקליף הזהיר את הרוסים "שלא להגיב יתר על המידה" במידה ויספגו השלכות כלכליות.

הוא אף הסביר לרוסים כי ארה"ב מודעת לכך שרוסיה סיפקה לאיראן מרכיבים היכולים לחזק את יכולות הרחפנים של טהרן וכי רוסיה ביצעה פעולות לסייע לאיראן לזהות מטרות למתקפות על מתקנים אמריקניים.

ראטקליף הסביר כי במידה והמצב יימשך, ארה"ב עלולה לדחוף את ישראל לחזק את הקשרים הביטחוניים עם אוקראינה ולחזק את שיתוף הפעולה הצבאי איתה.