15 שנה אחרי הסרט: כוכב "הארי פוטר" חוזר לתפקיד רון וויזלי

רופרט גרינט, שגילם את רון וויזלי בכל שמונת סרטי "הארי פוטר", מכין למעריצים הפתעה ענקית: הוא חוזר לתפקידו האגדי, הפעם על במת ברודוויי! גרינט ייכנס לנעליו של רון הבוגר בהצגה "הארי פוטר והילד המקולל" בתיאטרון "ליריק" בניו יורק, להופעות של 17 שבועות החל מ-2 בפברואר 2027.

גרינט צועד בעקבות חברו לסרטים, טום פלטון (דראקו מאלפוי), המככב כעת בהצגה וצפוי לסיים את תפקידו בינואר 2027. ליהוקו של פלטון הקפיץ את מכירות הכרטיסים, והמפיקים מצפים לגל נלהב נוסף עם הגעתו של גרינט.

"רון הוא חלק ממני מאז שהייתי בן 11", מסר גרינט בהתרגשות. "יש משהו סוגר מעגל ומיוחד בחזרה לנעליים שלו עכשיו, כששנינו אבות. זו שמחה עצומה לחזור לברודוויי בתפקיד שהגדיר חלק כל כך גדול מחיי". המפיקים סוניה פרידמן וקולין קלנדר הוסיפו: "הופעתו של רופרט הגדירה עבור דורות מהי חברות אמיצה. חזרתו יוצרת גשר עוצמתי בין הסיפור המקורי לבין המורשת שמתקדמת על הבמה".

עבור גרינט זו אינה הופעת הבכורה בתיאטרון. הוא כבר שיחק בברודוויי ב-2014 במחזה "It’s Only a Play" ובלונדון במחזה "Mojo". כעת, המעריצים מתכוננים לראות אותו חוזר לרציף 9 ורובע, מוכן להמשיך בדיוק מהנקודה שבה הפסיק.