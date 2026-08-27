שר המלחמה מודיע: "לאיראן יש רק ברירה אחת"

שר המלחמה של הבית הלבן, פיט הגסת', יצא במספר אמירות נגד האיראנים, והודיע כי הצי האמריקאי הצליח להשיג שליטה מבצעית מוחלטת במצרי הורמוז, למרות הצהרות איראן אמש על הסכם עם עומאן לשליטה בתנועה הימית.

"איראן יודעת שאנחנו שולטים במצר הורמוז ושנפט זורם דרכו. הם הימרו הימור גדול על שליטה בו והם לא יכולים לשלוט בו יותר." הסביר הגסת'

שר המלחמה המשיך והודיע בתוקף: "הברירה היחידה שיש לאיראן היא לבוא לשולחן ולדבר בפועל על תוכנית הגרעין שלהם, לא נותרו להם שום קלפים חוץ מזה."

הדברים הישירים של הבכיר האמריקני מגיעים לאחר התעלמות כללית בוושינגטון מהודעות איראן על הסכם שליטה במיצר, דרכו שאפה איראן להפוך לשליטה הבלתי מעורערת של המצר.