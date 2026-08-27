מוקפץ עוף ( Gemini אילוסטרציה )

באמצע שבוע עמוס, כשהלו"ז צפוף והכוחות אוזלים, כולנו מחפשים את אותה ארוחה שתסגור פינה מבלי להשאיר הר של כלים במטבח. הפתרון? מוקפץ עוף ואורז במחבת אחת שמוכן תוך 20 דקות בלבד, עם מינימום מאמץ ומקסימום טעם.

בניגוד למוקפץ המסורתי שדורש עמידה מתמדת ליד הכיריים והקפצה מהירה בווק, הגרסה הזו מאפשרת לכם לבשל הכול במחבת רחבה אחת. התוצאה? חזה עוף רך ועסיסי, ירקות צבעוניים שמשמרים פריכות קלה, ורוטב אסייתי מתוק-מלוח שהילדים פשוט אוהבים. המנה עשירה בחלבון ופחמימות מורכבות, ומתאימה גם לגרסה צמחונית עם טופו. המצרכים שצריך (ל-2 מנות) לחלבון: 300 גרם חזה עוף חתוך לרצועות, או חבילת טופו קשה חתוך לקוביות למי שמעדיף גרסה צמחונית. לירקות: פלפל אדום אחד חתוך לרצועות, גזר אחד חתוך לגפרורים, 2 כוסות פרחי ברוקולי (טרי או מופשר). ניתן להוסיף גם קישוא, זוקיני או פטריות לפי הטעם. לפחמימה: 2 כוסות אורז מבושל – אפשר להשתמש בשאריות מאתמול, מה שהופך את המנה לעוד יותר מהירה. לרוטב האסייתי: 3 כפות רוטב סויה איכותי, כף סילאן או דבש, כף שמן שומשום, שן שום כתושה, חצי כפית ג'ינג'ר מגורר (אופציונלי אך מומלץ). להקפצה: 2 כפות שמן זית או קנולה. שלבי ההכנה המהירים הכנת הרוטב: בקערית קטנה מערבבים את רוטב הסויה, הסילאן, שמן השומשום, השום והג'ינג'ר עד לקבלת תערובת אחידה. הרוטב הזה הוא הסוד של המנה – השילוב בין המתיקות לעומק הטעם האסייתי. טיגון החלבון: מחממים כף שמן במחבת רחבה או ווק על אש גבוהה. מוסיפים את רצועות העוף (או קוביות הטופו) ומטגנים כ-4-5 דקות, תוך כדי ערבוב מדי פעם, עד שהעוף מבושל ומקבל גוון זהוב יפה. מוציאים לצלחת בצד.

חזה עוף מוקפץ ( Gemini אילוסטרציה )

הקפצת הירקות: מוסיפים למחבת את כף השמן השנייה ואת כל הירקות – פלפל, גזר וברוקולי. מקפיצים על אש גבוהה כ-3-4 דקות, תוך כדי ערבוב, עד שהירקות מתרככים מעט אך נשארים פריכים ושומרים על הצבע הטרי שלהם.

איחוד המנה: מחזירים את העוף או הטופו המטוגן למחבת, מוסיפים את האורז המבושל ושופכים מעל את הרוטב. זה הרגע הקסום שבו כל הטעמים מתחילים להתערבב.

ערבוב אחרון: מקפיצים את כל המרכיבים יחד כ-2 דקות נוספות על אש גבוהה, תוך כדי ערבוב עדין, עד שהאורז סופג את הרוטב ומתחמם לחלוטין. המנה מוכנה להגשה.

טיפים להצלחה

השתמשו באורז שנותר מאתמול – הוא יותר יבש ולא יהפוך לדביק במהלך ההקפצה. אם אין לכם שאריות, בשלו אורז טרי ופזרו אותו על מגש כדי שיתקרר ויתייבש מעט לפני השימוש.

חשוב לחתוך את כל הירקות לגודל אחיד כדי שיתבשלו באופן שווה. הגזר, למשל, כדאי לחתוך לגפרורים דקים שיתרככו מהר יותר.

אם אתם אוהבים חריף, הוסיפו פלפל צ'ילי קצוץ או רוטב צ'ילי מתוק לרוטב. מוקפץ עוף וירקות מתאים גם לשדרוג עם בוטנים קלויים או בצל ירוק קצוץ לקישוט.

המנה הזו היא דוגמה מושלמת לכך שארוחה בריאה ומזינה לא חייבת לדרוש שעות במטבח. עם מחבת אחת ו-20 דקות בלבד, אתם מקבלים ארוחה שלמה שמשלבת חלבון, ירקות ופחמימות – בדיוק מה שצריך לסיים יום עמוס בסטייל.