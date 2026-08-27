יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יעל דן

יעל דן – באדיבות גלי צהל ( יעל דן - באדיבות גלי צהל )

היא אחת הדמויות המזוהות והמשפיעות ביותר ברדיו הישראלי, קול מוכר שנכנס מדי יום לביתם ולרכבם של מאות אלפי מאזינים. במשך עשרות שנות קריירה עיתונאית ענפה, יעל דן הצליחה לבסס את מעמדה לא רק כמגישת אקטואליה נוקבת, אלא כלוחמת חברתית שלא חוששת לגעת בפצעים המדממים ביותר של החברה הישראלית.