יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יעל דן

היא אחת הדמויות המזוהות והמשפיעות ביותר ברדיו הישראלי, קול מוכר שנכנס מדי יום לביתם ולרכבם של מאות אלפי מאזינים. במשך עשרות שנות קריירה עיתונאית ענפה, יעל דן הצליחה לבסס את מעמדה לא רק כמגישת אקטואליה נוקבת, אלא כלוחמת חברתית שלא חוששת לגעת בפצעים המדממים ביותר של החברה הישראלית.
ביום הולדתה, זוהי הזדמנות מצוינת להביט מקרוב על המסלול שעברה – מנערת רדיו בתחנה הצבאית ועד לזוכת פרס סוקולוב שהפכה למגן בלתי מתפשר עבור חלשים, נפגעות תקיפה מינית ומיעוטי יכולת.
תחילת הדרך בצה"ל: את דרכה התקשורתית החלה ככתבת ועורכת בגלי צה"ל, התחנה שמלווה אותה לאורך מרבית שנות הקריירה שלה.
הקול של "עושים צהריים": במשך עשרות שנים הובילה את תוכנית האקטואליה האייקונית "עושים צהריים" בגלי צה"ל, שבה עמדה במרכז השיח הציבורי והפוליטי בישראל.
תפיסת עולם פוליטית והומניסטית: היא מגדירה את עצמה כבעלת ערכי שמאל הומניסטיים, וטוענת שהמאבק למען חלשים, נפגעות תקיפה מינית וזכויות אדם הוא אנושי במהותו, גם אם מתוייג פוליטית. עם זאת, היא נמנעת מלהשתתף בהפגנות כדי לשמור על הפרדה בין דעותיה לעבודתה העיתונאית.
פריצת דרך בטלוויזיה: לצד הרדיו, דן הגישה והנחתה תוכניות מרכזיות בטלוויזיה, ביניהן "תצפית" בערוץ הראשון ו"שישית בערב".
לוחמת למען נשים: דן נחשבת לאחת הפעילות הבולטות בתקשורת בנושא זכויות נשים, מאבק באלימות מגדרית והעלאת המודעות לפגיעות מיניות.
מתן במה לנפגעות ונפגעי תקיפה: היא הייתה מהראשונות בתקשורת הישראלית שנתנה גב ומיקרופון חופשי לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית לשתף את סיפורם בגילוי לב.
זוכת פרס סוקולוב: עבודתה העיתונאית הנוקבת והמחויבות החברתית שלה זיכו אותה בפרס סוקולוב היוקרתי לעיתונות.
זוכת פרס אָמָ"י: דן קיבלה פרס הוקרה מטעם איגוד אמני ישראל על תרומתה רבת השנים לתרבות ולאמנות בישראל דרך עבודתה התקשורתית.
יוצרת דוקומנטרית: מעבר לעבודה האקטואלית היומיומית, יצרה וביימה סרטים תיעודיים העוסקים בנושאים חברתיים מורכבים ורגישים.
סגנון נוקב ויושרה מקצועית: היא מוכרת בסגנון המראיין הבלתי מתפשר שלה, שאינו חושש להתעמת עם בכירים במערכת הפוליטית, וממשיכה להוות קול חברתי חזק ויציב בחברה הישראלית.
בעולם תקשורתי משתנה, רועש ומקוטב, יעל דן ממשיכה להוות מגדלור של עיתונות מחויבת, ערכית ולא מתחנפת. עבודתה לאורך השנים מוכיחה כי מיקרופון הרדיו אינו רק כלי לדיווח על חדשות השעה, אלא מכשיר עוצמתי לשינוי חברתי, להצבת מראה מול השלטון ולמתן פה לאלו שקולם אינו נשמע. ביום חגה, החברה הישראלית יכולה לאחל לעצמה עוד עשרות שנות שידור של קול צלול, אמיץ ולוחמני כזה על הגל.