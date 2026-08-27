נגמר הכסף? הרמטכ"ל מזהיר: "הקופה ריקה"

הרמטכ"ל בהערכת מצב ( צילום: דובר צה'ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הזהיר הבוקר (חמישי) מפגיעה במוכנות צה"ל בעקבות המצב התקציבי, זאת במהלך הערכת מצב רב-זירתית שבה הודיע על העלאת הכוננות לקראת תקופת החגים ועל היערכות בכלל הזירות, מאיראן ולבנון ועד לרצועת עזה ויהודה ושומרון.

"אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות מאיראן, לבנון ועד לעזה ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב-זירתית", אמר זמיר. הרמטכ"ל התייחס באופן מיוחד למצב ביהודה ושומרון והורה על תגבור ההיערכות בגזרה לקראת החגים. "לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד"כ בגזרה. מעבר לכך, יש להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים לתגבור במרחב". זמיר הבהיר כי בתקופת החגים לא תתבצע הורדת כוננות מבצעית בצה"ל. "צה"ל על כלל מערכיו יעמוד בכוננות מלאה, רב-זירתית בתקופת החגים, אין הדממות ואין רידוד סד"כ מבצעי".

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אלא שלצד ההיערכות הביטחונית, הרמטכ"ל הקדיש חלק מדבריו למחלוקת סביב תקציב הצבא והזהיר באופן מפורש מהשלכותיה על המוכנות.

"לצערנו בימים אלה אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צה"ל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם 'קופה ריקה'. מצב כזה פוגע במוכנות צה"ל", אמר.

זמיר חתם את דבריו בהבהרה כי מערכת הביטחון תתמקד לדבריו במשימותיה המבצעיות: "אנחנו עוסקים בהגנה על ביטחון מדינת ישראל, זהו השיקול היחיד העומד לנגד עינינו! לא ניגרר לנושאים שעשויים להסיט את המיקוד והמוכנות שלנו".