בזמן צוק איתן: נתניהו ניהל מו"מ ישיר מול בכיר בחמאס

חמאס ונתניהו ( צילום: צילום: עלי חסן, אולביה פיטוסי/פלאש90 )

העיתונאי בן כספית חשף היום (חמישי) כי במהלך מבצע צוק איתן בשנת 2014, בזמן שמשלחת ביטחונית ישראלית ניהלה בקהיר משא ומתן להפסקת אש בשם הקבינט, ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח במקביל ערוץ מגעים חשאי ועצמאי עם בכיר חמאס ברצועת עזה, רזי חאמד.

על פי חשיפתו של כספית, באותה תקופה טסה המשלחת הביטחונית הישראלית הלוך ושוב לקהיר במסגרת המגעים להפסקת אש. הנסיעות היו מתואמות והמשלחת פעלה בהתאם להנחיות ברורות של נתניהו. אלא שבמקביל לפעילות המשלחת, לדברי כספית, התברר לגורמים במערכת הביטחון כי נתניהו מנהל ערוץ נוסף, אישי וחשאי, ישירות מול חאמד. כספית טען כי המגעים התנהלו מבלי שנתניהו דיווח עליהם ובמקביל לערוץ הרשמי שהתנהל בקהיר. לדבריו, נתניהו ניהל את המגעים ישירות מול בכיר חמאס וללא מתווכים.

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לפי החשיפה, מדובר בפעם הראשונה והיחידה שבה מנהיג ישראלי שוחח באופן ישיר עם חמאס, ללא מתווך כלשהו.

הגילוי על הערוץ המקביל עורר, לפי כספית, תדהמה בקרב הגורמים במערכת הביטחון שנחשפו לפרשה בזמן המבצע. אחד מהם תיאר בפניו את התגובה למידע ואמר: "הלסתות שלנו נשמטו".

כל זאת התרחש, לפי החשיפה, בשעה שהמשלחת הישראלית המשיכה בנסיעותיה לקהיר ובניהול המשא ומתן להפסקת האש בשם הקבינט, כאשר כספית טוען כי הערוץ הישיר מול חאמד התנהל "בלי לדווח ומאחורי הגב של כולם".