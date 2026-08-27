ערן זהבי, כוכב נבחרת ישראל לשעבר ומלך השערים של הכדורגל הישראלי, חושף הערב (חמישי) בריאיון מזעזע את הפרטים המלאים מהשוד האלים שעבר משפחתו בהולנד. בראיון לעומרי אסנהיים שישודר ברשת 13 בשעה 21:15, זהבי מתאר את שעה וארבעים הדקות הארוכות בדרך חזרה הביתה, כשהוא לא יודע מה קרה למשפחתו.

"זה שעה ו-40 דרך חזרה הביתה, עם סרטים בראש, שאתה לא יכול לדמיין מה עובר לך בראש בכלל", מספר זהבי בקול רועד. "הכול. אתה יודע, אתה לא יודע מי באמת מספר לך את האמת, מי לא. מה קורה, איך, איפה הילדים, מה קרה, איך היה... אתה לא באמת יודע".

"בדמיון הכי שחור - יש פצועים"

כשנשאל מה עבר לו בראש בדמיון הכי שחור, זהבי מודה: "בדמיון הכי שחור אתה לוקח דברים... יש פצועים, יש זה... אתה לא יודע באמת מה קורה". רק כשנכנס הביתה והבין שכולם בריאים, הצליח להירגע במעט. "נכנסתי הביתה, קודם כול, יחסית נרגעתי. כי ראיתי את כולם בריאים, אשתי בריאה, כולם בריאים".

אולם לאט לאט, כשהחל לחבר את הפרטים, התגלה לו היקף האימה שעברה על משפחתו. "אשתי התפרקה עליי ואתה צריך... הבנה. ברור", הוא מתאר. הפרטים שהתגלו היו קשים במיוחד: "ממש הולכת מכות עם בן אדם. הולכת מכות, וגזרו לה את השיער... זה אירוע... אתה יודע, אמרו לה 'איפה הכספת?', חשבו שיש כספת, 'איפה השעון?'. באו לשעון ספציפי".

זהבי, שזכה בשש אליפויות עם הפועל ומכבי תל אביב והבקיע 175 שערים בליגה במהלך הקריירה המפוארת שלו, מתאר את האיום שהפעילו השודדים על אשתו: "והיא אומרת, 'אם את לא אומרת, גוזרים לך את השיער'". האלימות לא הסתכמה בכך - הילדים נקשרו עם סלוטייפ על הפה, בעוד הם שומעים את אמם מותקפת.

"רוצח - בלי להתבייש"

כשנשאל מה היה עושה אם היה פוגש את השודדים, זהבי לא מהסס: "אתה באמת רוצה לדעת? בלי להתבייש? בלי פוליטיקלי קורקט? רוצח. בלי להתבייש. מוכן... לשבת בכלא גם עד סוף ימי חיי. עד המוות".

המראיין חוזר ושואל לאישור, וזהבי מאשר בנחישות: "כן, בלי להתבייש. כי בן אדם שמסוגל לפגוע ככה בילדים, באישה, לעשות מעשים כאלה... בלי אפילו מצפון, בשביל מה? בשביל כמה שעונים ותכשיטים? וכמה עשרות, מאות אלפים? לא מגיע לו לחיות בכדור הזה".

זהבי, שסיים את הקריירה שלו כגדול הכובשים בתולדות נבחרת ישראל, חווה את אחד הרגעים הקשים ביותר בחייו האישיים. השוד התרחש בתקופת משחקו במועדון ההולנדי פ.ס.וי. איינדהובן, איתו זכה בגביע ההולנדי. הטראומה ליוותה את המשפחה גם לאחר שחזרו לישראל, שם המשיך זהבי לשחק במכבי תל אביב וזכה בשתי אליפויות נוספות לפני שהודיע על פרישתו מכדורגל.

הריאיון המלא יוקרן הערב

הריאיון המלא עם ערן זהבי ישודר הערב בשעה 21:15 בתוכנית "אסנהיים" ברשת 13. בנוסף לחשיפה על השוד, זהבי צפוי להתייחס גם לפרשות נוספות מהקריירה שלו, כולל העימות עם יוסי בניון שהוביל לאי זימונו לנבחרת.