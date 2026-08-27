עמית סגל במתקפה חריפה: "האם הדבר נועד להשתיק פרשה?"

הפרשן הפוליטי עמית סגל תקף היום (חמישי) בחריפות את ההתנהלות סביב זכויות הפרישה של הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי, והפנה שורה של שאלות לרמטכ"ל אייל זמיר ולצה"ל סביב הכספים שהיא עשויה לקבל.

"חוק הוא מאוד פשוט: מי שגורש מהצבא על ידי בית דין צבאי, לא יהיה זכאי לגמלאות, שזה הפנסיה", פתח סגל את דבריו. "אז למה צבא הגנה לישראל והרמטכ"ל אייל זמיר מתעקשים לחתום הסדר עם הפרקליטה המודחת, יפעת תומר ירושלמי, שאחראית לתצהיר כוזב בפרשת שדה תימן, ולשלם לה מיליוני שקלים שלא מגיעים לה ועומדים להישלל ממנה בעוד זמן קצר?"

דבריו מגיעים על רקע המחלוקת בין צה"ל למשרד האוצר בנוגע לזכויותיה הכספיות של תומר ירושלמי. לפי הפרסום ב-ynet, זמיר החליט כי הפצ"רית לשעבר תקבל את התנאים של פורשי צה"ל, למעט רכיבים מסוימים שנשללו ממנה, אולם החשבת הכללית במשרד האוצר עצרה חלק מהתשלומים. בצה"ל טענו מנגד כי הצעדים שנקט הרמטכ"ל כבר גרמו לתומר ירושלמי פגיעה כלכלית המוערכת ביותר מ-1.5 מיליון שקל.

סגל המשיך והעלה אפשרות שלפיה להסדר עשויה להיות משמעות מעבר לסוגיה הכספית: "מדוע? מה הסיבה שהם מחליטים לשלם לה מיליוני שקלים והאם הדבר נועד להשתיק פרשה?"