פוטין יכעס? נתניהו מחזק את הקשר עם אוקראינה

לאחר שהשניים תועדו משוחחים בזמן ביקורם בלווית הסנאטור לינדזי גארהם בארצות הברית, ראש הממשלה נתניהו שלח מכתב חם לנשיא זלנסקי, בו חגג את יום עצמאותה ה-35 של אוקראינה והבטיח לחזק את הקשרים בין המדינות יותר מבעבר, שינוי כיוון ביחס למדיניות הלא מתחייבת של נתניהו בנושא.

במכתב שלח נתניהו ברכות חמות לעם האוקראיני, בו שיבח את העם באוקראינה על בניית "מדינה עצמאית, העומדת בפני אתגרים משמעותיים, גם היום עומדת אוקראינה בפני אתגרים וממשיכה להגן על ריבונותה באומץ".

מדובר ככל הנראה בהתבטאות הישירה ביותר שסיפק ראש הממשלה עד כה בכל הקשור למלחמה באוקראינה, בה עד כה בחר לצעוד בין הטיפות, ולהשאיר את אוקראינה במרחק סביר, כזה שלא יגרום לזעם מצד רוסיה של פוטין, אך כעת נראה כי מדובר בכל הפחות לרמז לשינוי מדיניות אפשרי מצד ישראל.

נתניהו המשיך והתחייב לחזק את הקשר בין שתי המדינות יותר מבעבר, דבריו זכו להדהוד רב ברשתות האוקראיניות ותשבחות חמות מצד הנשיא זלנסקי.

"קיבלתי בהערכה את הברכה של ראש הממשלה נתניהו מישראל אל העם האוקראיני, מדינותינו חולקות קשרים עמוקים – בין עמנו במקום הראשון, אך גם בכלכלה, בתרבות ובתחומים אחרים. לכן, נעים לשמוע על רצונה של ישראל לחזק את הקשרים הקיימים הללו. אנו סומכים על שיתוף פעולה פורה כדי להביא לביטחון רב יותר".