המשטרה חזרה בה וביטלה את האיסור בהר הבית

בעקבות הפרסום בסרוגים, המשטרה שינתה את הנהלים בהר הבית. אתמול פרסמנו בסרוגים כי המשטרה החלה לאכוף איסור חדש בשטח המתחם - פשמינה. מדובר על צעיף רחב שבשל גודלו הוא חייב בציציות. יש לציין כי הוא לא נראה כטלית, בגלל הצבעים והצורה.

אתמול הודיעה המשטרה למאבטחים בשער שלא לאפשר יותר כניסת יהודים להר הבית עם פשמינות, למרות שהדבר היה מקובל בעבר. לפני כשנתיים אסרה המשטרה עלייה עם פשמינות, ובי"ז בתמוז השנה, חזרה בה והתירה.

בעקבות האיסור, שני יהודים שילו עם הבגד באישור, הוצאו ממתחם ההר.

בעקבות הפרסום בסרוגים, נעשו בירורים במשטרה והסתבר שלא קיים נוהל כזה. הבוקר הותרו ליהודים להיכנס עם הצעיף הרחב בו יש ציציות.

עם זאת, נציין כי בשבוע שעבר דווח על איסור ההתקרבות לרחבה העליונה, ועל איסור נוסף לעלות בשביל הצפוני ברוב העליות, זאת בטענה שאין למשטרה מספיק כוח אדם לאבטח את היהודים בו זמנית גם בשביל הצפוני, וגם במסלול שלידו.