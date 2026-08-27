"מספיק עם כל השקר הזה": זהבי חושף את האמת על הפרשה

ערן זהבי, יתאושש מהמשבר? ( אורן בן חקון, פלאש 90 )

כוכב נבחרת ישראל לשעבר ערן זהבי חוזר הערב (חמישי) לאחת הפרשות הסוערות שלו במדים הלאומיים, וטוען כי הסיבה לעימות שהוביל לאי זימונו לנבחרת לא הייתה הדרישה שלו לחדר נפרד. בראיון לתוכנית "אסנהיים", שתשודר הערב בשעה 21:15 ברשת 13, טען זהבי כי המנהל המקצועי לשעבר יוסי בניון פשוט לא רצה אותו בנבחרת.

"מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת", תקף זהבי. "שאנשים יהיו גברים ויגידו את האמת. אם הוא היה גבר ואומר: 'ערן לא רוצה אותך, רוצה להחליף דור', מברוק, צא לדרך, יאללה. סע, עזוב אותי". זהבי התייחס ישירות לטענה שלפיה המחלוקת סביב החדר הובילה לאי זימונו ואמר: "אבל לבוא ולהוציא שזה על חדר? הוא לא רצה אותי. הוא אמר 'איך נעשה בלאגן?'. הוא חשב שהוא יצליח בלעדיי". הפרשה התפוצצה בשנת 2022, כאשר זהבי לא נכלל בסגל הנבחרת. בניון ומאמן הנבחרת דאז אלון חזן הסבירו כי ברקע עמדה דרישתו של החלוץ לקבל חדר לבדו בזמן ההתכנסויות, בעוד בנבחרת הוחלט כי השחקנים ישהו בזוגות בחדרים.

יוסי בניון ( אור גפן )

בהמשך נשאל זהבי אם נפגע מבניון והשיב: "מאוד. מאוד. מצד שני, אני מכיר את הבנאדם, אני לא הריב הראשון שלו ובטח כנראה לא האחרון".

כשנשאל כיצד היה מגיב לטענה אפשרית שלפיה הוא רואה את עצמו מעל יתר השחקנים ועלול ליצור בעיות בנבחרת, השיב זהבי: "אז שלא יזמין אותי".

זהבי המשיך והתייחס לטענה ששחקנים אחרים עשויים לתהות מדוע דווקא הוא זכאי לחדר נפרד: "אתה יודע מי יגיד לו למה לערן יותר מלנו? אנשים קטנים. שחקנים קטנים. למה? כי הם לא מסוגלים להגיע ליכולת הזאת. הם לא מסוגלים להבין את המקצוענות ואת הרוטינה שיש לי אז הם יתעסקו בקטן".

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גם שנים לאחר הפרשה, זהבי עומד מאחורי הדרישה לקבל חדר נפרד. כשנאמר לו כי במקרה כזה כל שחקן עשוי לבקש תנאים דומים, השיב: "אז שכל אחד יקבל חדר לבד, מה הבעיה? אני מוכן לשלם על זה".

לאחר המשבר, זהבי חזר בסופו של דבר לסגל בעקבות סולחה עם בניון וחזן. באוקטובר 2023 הוא שב לנבחרת לקראת המשחקים האחרונים במוקדמות יורו 2024, אך מדבריו כעת עולה כי המשקעים מאותה פרשה נותרו.