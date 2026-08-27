חוסל שומר הראש של סינוואר שהשתתף בטבח ברעים

עוזרו של יחיא סינוואר ( צילום: דובר צה״ל )

צה”ל ושב”כ הודיעו היום (חמישי) כי חיסלו במהלך השבוע שני מחבלי נוח’בה של חמאס, שהשתתפו בפשיטה על מחנה רעים במהלך טבח ה-7 באוקטובר. אחד המחוסלים, רזק סהיל סלימאן אבו שחמה, שימש גם כשומר ראשו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר.

על פי הודעת דובר צה”ל, בתקיפה שביצע צה”ל מוקדם יותר השבוע, ביום ראשון, במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה, חוסל חאזם מוסא, מחבל נוח’בה מהזרוע הצבאית של חמאס. בצה”ל מסרו כי מוסא היה בין המחבלים שפשטו למחנה רעים במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

מחבל הנוחבה ושומא הראש של סינוואר ( צילום: דובר צה'ל )

יום לאחר מכן, ביום שני, ביצעו צה”ל ושב”כ תקיפה נוספת במרחב חאן יונס. בתקיפה חוסל רזק סהיל סלימאן אבו שחמה, גם הוא מחבל נוח’בה שהשתתף בפשיטה למחנה רעים.

אבו שחמה מילא בנוסף תפקיד בסביבתו הקרובה של יחיא סינוואר ושימש, על פי צה”ל ושב”כ, כשומר ראשו.

במערכת הביטחון מסרו כי שני המחבלים המשיכו בפעילות גם בתקופה האחרונה. על פי הודעת דובר צה”ל, הם קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

בצה”ל הסבירו כי התקיפות נגד השניים בוצעו במטרה להסיר את האיום שנשקף מהם.

במקביל להודעה על החיסולים, צה”ל פרסם גרפיקה שבה נראים שני המחבלים בשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר, וכן תיעוד מתקיפות שבהן חוסלו.

“כוחות צה”ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי”, נמסר מדובר צה”ל.

החיסולים מצטרפים לפעילות שמבצע צה”ל בתקופה האחרונה נגד מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר וממשיכים, על פי הצבא, לקדם מתווי טרור ולפעול לשיקום יכולות הארגון.