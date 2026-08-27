אלפים נכנסו לקבר יוסף: התפילה המיוחדת לפני ראש השנה

תפילת הנשים בקבר יוסף ( צילום: גבריאלה הוכברג )

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (רביעי) למתחם קבר יוסף בשכם לתפילה מיוחדת לקראת ראש השנה, במהלך חודש הרחמים והסליחות. בין המשתתפים הייתה גם קבוצה גדולה של נשות השומרון, שנשאו תפילה לביטחון עם ישראל ולשלום חיילי צה"ל.

הכניסה למתחם אורגנה על ידי המועצה האזורית שומרון, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים שליד המועצה, ובליווי כוחות צה"ל וחטיבת שומרון. בין אלפי המתפללים שהגיעו למקום הייתה כאמור קבוצה גדולה של נשים מהשומרון. הנשים התפללו במקום לקראת השנה החדשה ונשאו תפילה לשנה טובה, לביטחון עם ישראל ולשלומם של חיילי צה"ל.. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התייחס לכניסה ואמר: "דווקא בימים שלפני ראש השנה, אלפים מגיעים ליוסף הצדיק ומוכיחים שהקשר של עם ישראל למקום חי, עמוק ונצחי".

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דגן קרא לאפשר הגעה רחבה יותר למתחם ולא להסתפק בכניסות המתקיימות בשעות הלילה. "קבר יוסף הוא מקום קדוש לעם ישראל ואסור שההגעה אליו תהיה מוגבלת לכניסות ליליות בלבד. אנחנו מודים לחיילי צה"ל ולכל העוסקים במלאכה, ונמשיך לפעול עד שנשוב לקבר יוסף באופן מלא וקבוע, עם ישיבה ודגל ישראל המתנוסס במקום", אמר.

תפילת הנשים בקבר יוסף ( צילום: דובר צה'ל )

בהמשך הודה דגן לכוחות ולאנשי המקצוע שליוו את הכניסה, בהם מח"ט שומרון דוד כהן, קצין הגמ"ר שומרון ישראל רוזנפלד, כוחות מג"ב ומתנדבי מנהלת קבר יוסף שליד המועצה האזורית שומרון.

הכניסה התקיימה לקראת ראש השנה ובמסגרת חודש הרחמים והסליחות, כאשר אלפי המתפללים הגיעו לתפילה במתחם תחת ליווי כוחות הביטחון.