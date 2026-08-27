לא רק התשלום: ההנחיות החדשות בנוגע לכספי הפצ"רית

חשב הכללי במשרד האוצר העביר השבוע הבהרה בנוגע להסדרת זכויות הפרישה והגמלה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי, ובה קבע כי בשלב זה אין להעביר לה כספים מעבר לזכויות שאינן שנויות במחלוקת. במכתב מיום 25 באוגוסט, שנשלח לראש אגף כוח אדם בצה"ל, הבהיר החשכ"ל את עמדתו בנוגע לאופן הטיפול בכספים עד להשלמת ההליכים בעניינה.

המכתב נשלח בהמשך להתכתבויות בין החשב הכללי לבין ראש אכ"א בנושא זכויותיה הכספיות של תומר ירושלמי. במשרד האוצר הדגישו כי סמכויות החשב הכללי אינן נקודתיות, אלא נוגעות בין היתר להפעלת סמכויות בעלות השלכות תקציביות ולבקרה על ניהול כספי המדינה.

במכתב צוין כי כאשר מדובר בהחלטה של גורם ממשלתי הכוללת התחייבות כספית של המדינה, האחריות והסמכות של החשב הכללי נוגעות גם לתשלום הגמלאות. עוד הודגש כי החלטות בעניין זכויות הפרישה של הפצ"רית לשעבר עשויות להיות בעלות משמעות כספית גם ביחס לתשלומים עתידיים.

במסגרת הדברים התייחס החשכ"ל גם להחלטת ממשלה 4088, שלפיה יש להתייחס לשר הביטחון כרשות הממונה על תשלום הגמלאות לפי סעיף 43 לחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות). במכתב צוין כי החלטות הנוגעות לתשלום כספי ציבור צריכות להתבצע בהתאם לדין ולמנגנוני הבקרה שנקבעו.

במשרד האוצר ביקשו גם לקבל מצה"ל את נתוני הפרט הנדרשים בעניינה של תומר ירושלמי, במטרה לאפשר את ביצוע הבקרה על הזכויות הכספיות הנוגעות אליה.

בהמשך המכתב התייחס החשב הכללי להליך המתנהל בעניינה של הפצ"רית לשעבר והבהיר כי אין להסיק בשלב זה מסקנות באשר לתוצאה הסופית של ההליכים. לצד זאת, נכתב כי יש להימנע מביצוע תשלומים שעלולים ליצור מצב בלתי הפיך בטרם תתקבל הכרעה.