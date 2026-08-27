יעקב ברדוגו: "מסתירים פה סוד גדול"

סערת כספי הפרישה של הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת, אלוף (במיל') יפעת תומר ירושלמי, מעוררת תגובות חריפות במערכת הפוליטית והתקשורתית. הפרשן יעקב ברדוגו תקף בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר בתוכניתם של איתמר פליישמן וגיא בוסי ברדיו 'גלי ישראל', וטען כי מדובר בניסיון להסתיר מידע רגיש.

"הסיפור האמיתי זה שהגברת ירושלמי מחזיקה ויודעת משהו על המערכת, לפי טעמי", טען ברדוגו במהלך השידור. "כל מה שאנחנו יודעים בפרשייה הזו מלמד דבר אחד: היא יודעת משהו. במילים אחרות, יש פה דמי שתיקה של עשרות מיליוני שקלים. ובמקום להגן על חיילי צה"ל, על חיילי כוח 100, מתגייסת למענה כל החונטה הצבאית".

ברדוגו הוסיף ותקף את התנהלות המערכת מול ירושלמי: "מה יודעת הפצ"רית? מה היא יודעת על השבעה באוקטובר? הרי היא נתנה תצהירי שקר. והסיפור הוא פה לא רק סיפור כוח 100. אנחנו לא בשלב החשד כבר, הפצ"רית הודתה בעבירות המיוחסות – עבירות חמורות מאוד".

המגיש איתמר פליישמן אמר: "ובמקום להוריד אותה בדרגה דואגים לה לכסף".

"מה זה דואגים? איש אחד, הרמטכ"ל דואג אישית", השיב ברדוגו והמשיך במתקפה ישירה על ראש המטה הכללי. "יש לנו שבע חזיתות, אנחנו נלחמים בחמאס, נלחמים בלבנון, נלחמים בסוריה, נלחמים באיראן, נלחמים בחות'ים וביהודה ושומרון – וכל מה שהוא מתעסק בימים האחרונים זה בפנסיה של עשרות מיליוני שקלים".

בהמשך דבריו העלה ברדוגו טענות קשות בנוגע להדלפות מתוך מערכת הביטחון: "יש עוד סוד שיודעים שיצא ממערכת הביטחון. ההדלפה של ה-28 בפברואר, יום פתיחת המבצע, יצאה ממערכת הביטחון. אין גורם אחר שהוציא את זה. או גורם במערכת הביטחון או הקבינט. מישהו הוציא את זה. למה החקירה הזאת לא נחקרת? מה הם יודעים שהם מסתירים? מה הם יודעים על השבעה באוקטובר? כולם מסתירים פה סוד גדול, ובקנוניה הזו כנראה גם נמצא אייל זמיר, ולכן הם מגינים על הפצ"רית".