חגיגה מיוחדת התקיימה השבוע בספארי ברמת גן: דדי, הג'ירף האהוב שכבש את ליבם של אלפי מבקרים לאורך השנים, מציין יום הולדת עשירי. לכבוד המאורע הכינו לו מטפלי מחלקת הפילים והג'ירפות העשרה מיוחדת - מתקן שנתלה בגובה והזמין אותו להתקרב, להסתקרן וליהנות מהמזון בדרך שמדמה את התנהגותו הטבעית בטבע.

דדי נולד בספארי ב-26 באוגוסט 2016 לאמו דקלה, וכבר ברגע לידתו בלט במיוחד כשהתנשא לגובה מרשים של כ-1.90 מטר. זמן קצר לאחר מכן התבקש הציבור לסייע בבחירת שם עבורו, ומבין אלפי ההצעות שהוגשו נבחר השם דדי דדון - על שם דמותו הבלתי נשכחת של אסי כהן מ"ארץ נהדרת".

העשרה שמחקה את הטבע

עשר שנים חלפו, ודדי כבר מזמן אינו גור קטן. אבל גם ביום הולדת עגול אין כמו העשרה טובה כדי להפוך את היום לחגיגי במיוחד. המתקן המיוחד שהוכן עבורו מאפשר תליית מזון בגבהים משתנים - בדיוק כפי שג'ירפות אוכלות בטבע, מהקרקע ועד לצמרות העצים.

ההעשרה הזו אינה רק פעילות משעשעת. היא מאפשרת לדדי ולחברותיו לחצר להפעיל את השרירים בצורה מגוונת, ליהנות מקצת תשומת לב מהמטפלים ולחגוג כמו שצריך. בטבע, ג'ירפות אוכלות מטווח רחב של גבהים, והמתקן מדמה בדיוק את ההתנהגות הטבעית הזו.

מסורת של טיפול והעשרה

הספארי ברמת גן ידוע בגישתו המתקדמת לטיפול בבעלי החיים. רק לפני חודשיים קיבלו הפילים האסייאתיים בספארי העשרה מיוחדת לכבוד המונדיאל - כדורי רגל צבעוניים שעודדו סקרנות, תנועה ומשחק. העשרות כאלה חשובות במיוחד לבעלי חיים בשבי, שכן הן מפעילות את הגוף והחושים ומעניקות גירוי נפשי.

המטפלים בספארי מקפידים על מעקב צמוד אחר כל בעלי החיים ומתאימים להם פעילויות מגוונות. כך למשל, רעי הקרנף שנולד בספארי עבר מעקב התפתחותי קפדני לאורך שנתו הראשונה, והמטפלים דאגו לתת לאמו תוספי ויטמינים מיוחדים למניקות.

דדי, שכבר הפך לאחד מכוכבי הספארי, ממשיך להיות חלק בלתי נפרד מהחוויה של מבקרי הגן. מזל טוב דדי - ושנזכה לראותך עוד שנים רבות.