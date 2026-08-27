מכה קשה לחיים לוינסון: "מי שיכול להעביר בביט"

מכה משפטית לעיתונאי חיים לוינסון: בית משפט השלום בתל אביב הכריע לרעתו בתביעת דיבה שהגיש נגדו ערוץ 20 (כיום ערוץ 14), וגזר עליו תשלום פיצויים והוצאות משפט בסך כולל של 30 אלף שקלים.

התביעה הוגשה לפני כחמש שנים בעקבות ציוץ שפרסם לוינסון תשעה ימים לאחר השבעת "ממשלת השינוי", שבו טען כי הערוץ ממשיך להתייחס לבנימין נתניהו כראש הממשלה בפועל, על אף שנפתלי בנט כבר מונה לתפקיד. בערוץ טענו כי הפרסום הציג אותם באור קיקיוני ופגע במוניטין המקצועי שלהם.

באמצעות בא כוחו, עו"ד דור ליאונד, טען לוינסון כי מדובר בפרסום סאטירי המוגן תחת חופש הביטוי, אשר משקף את מציאות השידורים בערוץ. מנגד, השופט אריה ביטון דחה את טענות ההגנה וקבע בפסק הדין כי הפרסום "הביא בפועל לפגיעה, להשפלתה וביזויה כערוץ תקשורתי בניסיון להציגו כערוץ קיקיוני ומוטה שאינו מתאר את המציאות כהווייתה".

לוינסון הביע אכזבה קשה מההחלטה, כינה אותה פגיעה בחופש הביטוי והודיע כי בכוונתו לערער לבית המשפט המחוזי. "הייתי יכול להתנצל בהתחלה ולגמור עם זה, אבל מדובר בערוץ קיקיוני וזה האמת", שיתף בפוסט שפרסם.

בסיום דבריו הודה לוינסון כי העלויות המשפטיות הפכו לכבדות עבורו, ופנה לעוקביו בבקשה לסיוע כספי בביט לצורך מימון המשך המאבק המשפטי בערכאות: "שילמתי מכיסי את עלויות המשפט, שיחד עם פסק הדין והערעור מצטברים לסכום נכבד. אני לא אוליגרך, וזה כבר מתחיל להיות כבד. אבל אני מאמין בזה מאוד ולא מתכוון להיכנע".