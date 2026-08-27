"אם הוא לא היה בפאניקה אולי היה לו קצת שכל"

ראש הממשלה נתניהו בכנס בנימין ( צילום: נתן קון )

אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון, תקף הבוקר (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות פרסום ניסיון ההתנקשות האיראני בבנו יאיר נתניהו והאופן שבו נחשף הסיפור. בריאיון ל-103FM טען וילן כי נעשה שימוש פוליטי במידע, ואף שיגר עקיצה חריפה לעבר ראש הממשלה.

"אני מסתכל על הדרך שבה זה נחשף, תוך עקיפת הצנזורה שלא אישרה לפרסם את זה, בערוץ 14 בצורה הכי פוליטית שיש. לקחו את ליבת הסוד של מדינת ישראל", אמר וילן. לדבריו, בהנחה שהמידע שפורסם אכן מהימן, השימוש שנעשה בו פוגע גם באנשי המודיעין שעוסקים באיסופו: "אותו איש מודיעין, משרת ציבור שהשקיע את כל החיים שלו לשרת את מדינת ישראל, והוא רואה את העבודה שלו בשימוש הכי ציני שיש. ראש הממשלה לוקח את זה בשימוש הכי פוליטי שאפשר כדי להשתמש בנקודות פוליטיות בעבודה שהיא בלב קודש הקודשים של מדינת ישראל".

יאיר נתניהו ( Avshalom Sassoni/Flash90 )

וילן המשיך בביקורת וטען כי לפרסום מידע מסוג זה עלולות להיות השלכות על יכולתה של מערכת הביטחון לפעול. "בסוף, יש מדינה אחת, צבא אחד ומודיעין אחד. זו לא פעם ראשונה שמתבצע שימוש כל כך ציני בחומרים שמגיעים מליבת הסוד. זו שחיקה ביכולת הבסיסית שלנו להגן על עצמנו".

בהמשך החריף את הטון ושיגר עקיצה ישירה לנתניהו: "ברור שאם הוא לא היה בפאניקה ואולי היה לו קצת שכל, הוא היה חושב פעמיים לפני ההפקרה".

וילן התייחס גם לעצם ניסיון ההתנקשות שדווח נגד יאיר נתניהו בארצות הברית, וטען כי פעולות איראניות בעקבות העימות עם ישראל אינן צריכות להפתיע. "בסוף אנחנו חיסלנו מנהיג של מדינה ריבונית. החלטנו לצאת למלחמה כוללת נגד איראן. מה חשבנו שיקרה? שהם ישבו בשקט? אנחנו מכירים את איראן ויכולות הטרור שלה".

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בהמשך הריאיון התייחס וילן למצבה של איראן וטען כי למרות הלחצים המופעלים עליה, אין לראות בה מדינה שנמצאת בכאוס. "איראן היא לא מדינה שמתנהלת בכאוס, יש שם היגיון אסטרטגי, הפעולות שלהם מתחברות לאסטרטגיה קוהרנטית", אמר.

וילן הזהיר לבסוף מהמשך התקדמותה של איראן בתחום הגרעין, וטען כי בזמן שהעיסוק מופנה לזירות אחרות, "השעון הגרעיני לא עוצר ומתקדם". לדבריו, אם איראן תשיג "אופציה גרעינית אמיתית", היא עשויה להגיע למסקנה שאין לה צורך להגיע להסכם עם ארצות הברית.