בן גביר מתוודה: "הבוקר הזה אני מזדהה עם יאיר נתניהו"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא הבוקר (חמישי) להגנתו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, בעקבות פרסום שעסק במקומות שבהם שהה ובילה בזמן המלחמה. בן גביר תקף בחריפות את העיתונאים שעסקו בנושא וטען כי מדובר בפרסום שעלול לסכן אנשים מאוימים.

"הבוקר הזה אני מזדהה עם יאיר נתניהו", פתח בן גביר את דבריו. "הרדיפה של חלק מהעיתונאים האובססיביים, שמעדיפים עוד כותרת על פני ביטחונם וחייהם של אנשים מאוימים, לא יודעת שובע".

בן גביר התייחס לפרסום עצמו וטען כי הוא חורג מהגבולות הראויים בעיניו: "הפרסום על 'עיתונאי', שחשף מקומות שבהם שהה ובילה בנו של ראש הממשלה בזמן מלחמה, חורג בעיניי מכל סטנדרט עיתונאי ראוי, וצריך לזכות לגינוי מימין ומשמאל".

בהמשך סיפר השר כי לדבריו נתקל בעצמו בתופעה דומה במהלך המלחמה. בן גביר טען כי הוא ובני משפחתו פונו על ידי השב"כ למלון בשל חשש לחיסול, וכי באותה תקופה פנו עיתונאים לדוברו ושאלו מדוע הוא שוהה במלון בזמן המלחמה.

"אני מכיר את התופעה הזו מקרוב. בזמן המלחמה, כשאני ובני משפחתי פונינו על ידי השב"כ למלון בשל חשש לחיסול, עיתונאים פנו לדובר שלי בשאילתות דומות: מדוע השר בן גביר נמצא במלון בזמן מלחמה?", כתב.

לדבריו, הפינוי לא נעשה לצורך חופשה או בילוי, אלא בעקבות החלטה של גורמי האבטחה. בן גביר הוסיף כי הוא "אחת האישיויות המאוימות בישראל", וטען כי היו נגדו "כ-10 ניסיונות חיסול מבית ומחוץ".