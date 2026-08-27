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חדשות צבא ובטחון

משטרת ישראל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

בשעות הקרובות צפויה תנועת כוחות מוגברת בצירים המרכזיים ובאזורים שונים ברחבי הארץ וביו"ש

09:42
2 תגובות
(משטרת ישראל)

במשמר הגבול פתחו בתרגיל מוכנות לחירום רחב היקף, המתנהל בשעה זו ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון. התרגיל מתקיים תחת הנחייתו הישירה של מפקד מג"ב, ניצב בריק יצחק.

במסגרת התרחישים שמתורגלים, תורגש במהלך השעות הקרובות תנועה ערה של כוחות ביטחון, חירום וכלי רכב מבצעיים בצירים המרכזיים ובמוקדים שונים ברחבי הארץ ובגזרת יהודה ושומרון.

במשטרה ובמג"ב קוראים לציבור לגלות ערנות, להמשיך בשגרה ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון במידת הצורך.

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