משטרת ישראל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

במשמר הגבול פתחו בתרגיל מוכנות לחירום רחב היקף, המתנהל בשעה זו ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון. התרגיל מתקיים תחת הנחייתו הישירה של מפקד מג"ב, ניצב בריק יצחק.
במסגרת התרחישים שמתורגלים, תורגש במהלך השעות הקרובות תנועה ערה של כוחות ביטחון, חירום וכלי רכב מבצעיים בצירים המרכזיים ובמוקדים שונים ברחבי הארץ ובגזרת יהודה ושומרון.
במשטרה ובמג"ב קוראים לציבור לגלות ערנות, להמשיך בשגרה ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון במידת הצורך.
1000 מילואימניקים מוטרדים מהמצב הרקוב, ההפקרה של הדרכים מפחידה! צריכים מנהיגות שפועלת ולא רק מציגה שרירים