למרות הפקת הענק: למה החתונה של עומר אדם לא הצליחה לרגש אותי?

עומר אדם מתחתן ( באדיבות איציק אוחנה 'כיכר השבת', ו'הרבנית של האינסטגרם' )

מדורי הרכילות געשו, הרשתות המוזות הוצפו בתיעודים מכל זווית אפשרית, והאייטמים נכתבו מעצמם: החתונה של עומר אדם הייתה, על הנייר, אירוע השנה. אבל מתחת להפקת הענק, האורחים הנוצצים והבאז האינסופי, נפער חלל מביך. זו הייתה אולי החתונה הכי מדוברת של השנה, אך בו זמנית גם הכי פחות מרגשת שראינו כאן. לא כי הציבור לא התעניין, אלא כי פשוט אי אפשר היה להרגיש כלום.

התחושה הזו רק מחריפה כשמסתכלים על התזמון: אחרי שנים של זוגיות צמודה בפרופיל גבוה עם יעל שלביה שנראתה כמו מסע בדרך לחופה, אדם עבר פתאום לחתונה בזק תוך פחות משנה של זוגיות עם סשה. כשהכל קורה במהירות כזו, ללא שום תיווך או מילה מהזמר עצמו, הקהל אפילו לא הספיק להבין או לעבד את הסיפור. במקום נרטיב של אהבה שמתפתחת מול העיניים, קיבלנו תסריט שמריץ סצנות בלי לתת לצופים להרגיש חלק ממנו. הסיבה לכך פשוטה: חיבור רגשי דורש הדדיות. אפילו נועה קירל, הכוכבת הכי מיוחצנת ומחושבת בתעשייה, מבינה את חוק המשחק הבסיסי הזה. ביום החתונה שלה, מתחת לשכבות הניהול והתדמית המהודקת, היא איפשרה לציבור לראות אותה מתרגשת, דומעת וחשופה. היא הפכה את הרגע הפרטי שלה לשותפות רגשית עם הקהל. עומר אדם, לעומת זאת, דבק באסטרטגיית המבצר. כשהזמר לא מתראיין לעולם ולא מראה פגיעות, הציבור מקבל הפקה גרנדיוזית – אך מנותקת מהלב.

אפילו נועה קירל אפשרה לנו להתחבר אליה ( (צילום: ערן בארי) )

המעריצים של אדם יטענו שהשתיקה המתמשכת שלו היא גאונות שיווקית שמייצרת מסתוריות וסקרנות. זה אולי עובד מצוין כדי למכור כרטיסים לפארק הירקון, אבל כשזה מגיע לבניית אמפתיה – האסטרטגיה הזו נכשלת כישלון חרוץ. מבחינת מי שרוצה להכיר את האישיות שמאחורי הקול, הריחוק הזה לא מקרב, הוא פשוט מרחיק.

אפילו טיילור סוויפט, הכוכבת הגדולה בתבל, שומרת על קשר רגשי רציף עם מיליוני מעריצים. שנים היא מספרת על חיי האהבה שלה, על האכזבות והציפיות, בראיונות ובשירים. כשהיא חוגגת אהבה עם טרוויס קלסי, העולם כולו שמח בשמחתה האמיתית. אם כוכבת בסדר גודל עולמי יכולה להפגין אנושיות, מורכבות ופגיעות, מה בדיוק מיוחד בעומר אדם?

כשאתה משאיר את הקהל בחוץ במשך עשור, אל תתפלא אם ברגע המאושר בחייך הוא מרגיש כמו צופה סביל באירוע יח"צ. הצצה מבעד לחור המנעול מייצרת מציצנות רגעית, אבל היא לעולם לא תוליד שמחה אמיתית בלב.