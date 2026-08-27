כ"ץ בדרישה מהרמטכ"ל: "לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ( אלעד מלכה\משרד הביטחון )

שר הביטחון ישראל כ"ץ פנה הבוקר (חמישי) לרמטכ"ל אייל זמיר, ודרש ממנו לנקוט צעדים נגד הפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לדבריו, יש למצות כל הליך אפשרי נגדה במסגרת הצבאית, ולא לקבל בשלב זה החלטות שעשויות להקל עליה לקראת אפשרות של הרשעה בעתיד.

"יש לנקוט בצעדים מידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי, שהעלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוח'בות והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות, ולא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה", מסר כ"ץ. שר הביטחון טען כי חומרת הדברים נובעת גם מהתפקיד שבו כיהנה תומר ירושלמי. "העבירות אותן ביצעה ירושלמי הן מהחמורות בתולדות צה"ל בשל היותה ממונה על מערכת אכיפת החוק הצבאית בעת ביצוע העבירות, ובשל המסר הקשה שעולה מהן כלפי משפחות חיילי צה"ל שחשות שבניהן הופקרו מתוך שיקולים זרים ותוך ביצוע עבירות פליליות חמורות".

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כ"ץ התייחס גם לביטול המשפט נגד החיילים בפרשת שדה תימן על ידי הפרקליט הצבאי הראשי שהחליף את תומר ירושלמי. לדבריו, "העובדה שהמשפט נגד החיילים במשפט שדה תימן בוטל על ידי הפרקליט הצבאי הראשי שהחליף את ירושלמי הייתה צעד חשוב ומתבקש, אולם אין די בכך".

בהמשך מתח שר הביטחון ביקורת על התנהלות המערכת המשפטית האזרחית. לדבריו, היא "גוררת רגליים ונמנעת מלקדם את כתב האישום נגד ירושלמי", וטען כי קידום ההליך היה מאפשר לנקוט נגדה צעדים נוספים, ובהם, לדבריו, "הכנסתה לכלא ושלילת דרגותיה".

בסיום דבריו הבהיר כ"ץ לרמטכ"ל כי הדרישה נעשית במסגרת המדיניות שהוא מנחה כשר הביטחון: "יש למצות כל הליך אפשרי נגדה, ובוודאי שלא לקבל כעת החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד ומיצוי הדין".