פאניקה בימין: "זה הולך לעלות לנו בבחירות"

ההודעה על כניסתו של עופר וינטר לזירה הפוליטית ממשיכה לעורר סערה וחששות כבדים במחנה הלאומי. בראיון שהעניק סא"ל במיל' מרקו מורנו לאבי רצון ברדיו 'גלי ישראל', הוא מזהיר מפני התלהבות מוקדמת ומצביע על הסכנה המתמטית שלדבריו מאיימת על עתיד שלטון הימין.

"יש איזה באז בקרב הציבור הימני כאילו זה הדבר הבא", אמר מורנו בפתח דבריו. "מה שהציבור הימני לדעתי לא מבין זה שוינטר הולך לעלות לנו בבחירות של הימין. יש בסוף מתמטיקה וסטטיסטיקה צרופה, זה לא קשור עכשיו לעולם הרגשות".

מורנו הסביר את החשש המרכזי מפיצול הקולות בציונות הדתית ובימין האידיאולוגי: "בעצם העובדה שהוא מתמודד, יכול להיות שסמוטריץ' לא עובר. סמוטריץ' לא עובר – אין גוש".

מעבר לחישוב המנדטים, מורנו קורא למצביעי הימין שלא למהר ולהאמין להצהרות הפוליטיות סביב החיבורים העתידיים. "אני מציע לכולם לנהוג בספקנות וספקנות יתרה לגבי האמירות 'אני לא יושב עם ההוא ואני לא יושב עם ההוא'. ראינו פוליטיקאים עושים פה תעלולים".

לסיום התייחס מורנו לסימני השאלה סביב המפה הפוליטית שיוצר וינטר: "אני לא יודע אם וינטר לא יושב עם ליברמן, אף אחד לא יכול לחתום לי. אני לא יודע אם וינטר לא יישב עם איזנקוט".