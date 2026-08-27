אחרי הולנד: המדינה הבאה שתורחק מהמפקדה בקרית גת

בישראל בוחנים אפשרות להוציא את נציגי בריטניה מהמפקדה הבינלאומית בקריית גת העוסקת בתיאום הפעילות וההסדרים הנוגעים לרצועת עזה.

על פי דיווח הבוקר (חמישי) ב"פייננשל טיימס", המהלך עשוי להתרחב גם לנציגויות של מדינות אירופיות נוספות.

גורם ישראלי אישר כי האפשרות אכן נמצאת על הפרק, על רקע המתיחות הגוברת מול לונדון והצעדים שנוקטת בריטניה נגד מדיניות ישראל. לפי הדיווח, בין המדינות הנוספות ששמן עלה במסגרת הדיונים נמצאות גם גרמניה ואיטליה.

המפקדה בקריית גת, הפועלת בהובלה אמריקנית ובהשתתפות צה"ל, מרכזת נציגים צבאיים ודיפלומטיים מעשרות מדינות וגופים בינלאומיים ועוסקת במימוש ההסדרים הנוגעים לעזה.

הדיונים מגיעים לאחר שישראל כבר החליטה להוציא מהמפקדה נציגים ממדינות אירופיות אחרות.

השבוע הודיע שר החוץ גדעון סער על הוצאת הנציגים ההולנדים, בעקבות החלטת הולנד לקדם חרם על מוצרים ישראליים שמקורם בהתיישבות. קודם לכן הוצאו גם נציגים ספרדים.

המתיחות עם בריטניה החריפה בין היתר סביב הביקורת של לונדון על מדיניות ישראל ביהודה ושומרון ועל הבנייה בהתיישבות. ב"פייננשל טיימס" צוין כי בריטניה בחנה גם צעדים הנוגעים לסחר במוצרים מההתיישבות.

בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לנציגים הבריטים, וגם קיימת מחלוקת בשאלה איזה אישור יידרש לצורך ביצוע המהלך.