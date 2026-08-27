בבוקר עמוס, כשהזמן לוחץ והרעב מתגבר, לפעמים הפתרון הטוב ביותר הוא המנה הפשוטה ביותר. טוסט פתוח עם ריקוטה ועגבניות שרי הוא בדיוק זה - מנה בסגנון ים-תיכוני טרייה, מרעננת וקלה מאוד להכנה, שמוכנה תוך 5-7 דקות בלבד ומספקת ארוחת בוקר מזינה ומשביעה.

המנה משלבת את הפשטות של לחם קלוי עם העושר של גבינת ריקוטה קרמית, הטריות של עגבניות שרי וניחוח הבזיליקום הטרי. זילוף של חומץ בלסמי מצומצם מעניק את הגימור המושלם - מתוק מעט, חמוץ ועשיר בטעם. התוצאה היא ארוחה שנראית כמו ממסעדת בוטיק, אבל מוכנה בזמן שלוקח לכם להכין חביתה רגילה.

המצרכים - פשוט וזמין

למנה ל-2 אנשים תצטרכו:

2 פרוסות לחם מחמצת או פרנה

3-4 כפות גבינת ריקוטה (או גבינת עיזים רכה / לאבנה)

6-8 עגבניות שרי חתוכות לרבעים

חופן עלי בזיליקום טריים

שמן זית, חומץ בלסמי מצומצם, מלח גס ופלפל שחור

היופי במתכון הזה הוא הגמישות - אפשר להחליף את הריקוטה בגבינת עיזים רכה או בלאבנה, להוסיף זיתים פרוסים או אפילו אבוקדו. כל גרסה תהיה טעימה ומזינה, והכנתה תישאר פשוטה ומהירה. בדומה לממרחים ביתיים שמשדרגים כל כריך, גם כאן המרכיבים הטריים עושים את כל ההבדל.

אופן ההכנה - 5 דקות בלבד

קלייה: קולים את פרוסות הלחם בטוסטר או על מחבת עם מעט שמן זית, עד שהזיווים מזהיבים והלחם מקבל מרקם פריך מבחוץ ורך מבפנים.

מריחה: מורחים שכבה נדיבה של ריקוטה על כל פרוסה חמה. החום של הלחם ממיס מעט את הגבינה ויוצר מרקם קרמי ומפנק.

תיבול העגבניות: בקערית קטנה מערבבים את עגבניות השרי החתוכות לרבעים, עלי הבזיליקום, זילוף שמן זית, מלח ופלפל. התיבול הפשוט מעצים את הטעם הטבעי של העגבניות.

הרכבה: מניחים את תערובת העגבניות על הגבינה ומסיימים בזילוף של חומץ בלסמי מצומצם מעל. הבלסמי מוסיף עומק טעם ומתיקות עדינה שמאזנת את החמיצות של העגבניות.

טיפים להצלחה

בחירת הלחם משפיעה על התוצאה הסופית - לחם מחמצת או פרנה מעניקים מרקם פריך ומעט חמצמץ שמתאים במיוחד למנה הזו. אם אתם מעדיפים טעם עדין יותר, לחם כפרי או שיפון יעבדו מצוין.

העגבניות השרי צריכות להיות בשלות וטריות - הן הכוכבות של המנה. אם אין לכם בזיליקום טרי, אפשר להשתמש בעלי רוקט או אפילו בפטרוזיליה, אבל הבזיליקום באמת מעניק את הטעם הים-תיכוני האותנטי.

המנה הזו מצטרפת לרשימת מתכונים מהירים לארוחת בוקר שמוכיחים שאין צורך בשעות במטבח כדי להכין ארוחה טעימה ומזינה. היא מתאימה גם לארוחת בוקר, גם לבראנץ' בסוף השבוע, וגם לארוחת צהריים קלה.

בתאבון!