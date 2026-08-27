שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

רגע לפני הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים", הודחו אמש (רביעי) צחי הלוי והרקדנית המקצועית נינה סול מהתחרות בקשת 12. ההחלטה על ההדחה התקבלה על פי שילוב של הצבעת הקהל בבית וציוני השופטים - דוד דביר, חיים פרשטיין ואנה ארונוב.

הזוג, שהצליח להגיע עד לשלב רבע הגמר, לא צבר מספיק נקודות כדי להמשיך בדרך לתואר. על פי חוקי הפורמט, ההחלטה מתקבלת בשילוב של הצבעת הצופים והציונים שהעניקו השופטים במהלך הערב - והלוי וסול לא הצליחו לעבור את המשוכה. ארבעת הזוגות שיתמודדו בגמר לאחר ההדחה של הלוי וסול, נחשפה רביעיית הגמר של העונה הנוכחית. ארבעת הזוגות שיתמודדו על התואר הם: שירי מימון ורפאל פליישמן, אמיר בנאי ורומי נוף, בר ברימר וסנה סוקול, ונועה כהן ואיתן קריפס. אירוע הגמר צפוי לצאת לדרך במוצאי שבת הקרוב, 29 באוגוסט, בקשת 12.

אמיר ורומי ( צילום: אינסטגרם - קשת 12 )

עונה של הדחות ופציעות

העונה הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים" התאפיינה בשורה של הדחות מפתיעות ופציעות שהשפיעו על מהלך התחרות. רק לפני מספר שבועות נאלצה דיאן שוורץ והרקדן לוטם מדמוני לפרוש מהתחרות בעקבות החלטה משולבת של הקהל והשופטים.

במקביל, הזמרת עדן גולן נאלצה לפרוש מהתחרות בעקבות פציעה בכתף. גולן, שרקדה לצד הרקדן המנוסה ארטיום ליאסקובסקי, נאלצה להחמיץ שני ריקודים בעקבות הפציעה. על פי חוקי הפורמט, ניתן להחמיץ ריקוד אחד בלבד במהלך העונה - אחרת המתמודד נאלץ לפרוש.

שופטי התוכנית "רוקדים עם כוכבים" ( שי פרנקו )

הסוד המביך שנחשף

במהלך העונה, הלוי וסול חשפו בראיון תקרית סוערת מחדר החזרות. במסגרת משחק של V1, השניים התבקשו לענות באמצעות באזר על שאלות הנוגעות למה שקורה ביניהם בחזרות. כשנשאלו האם קרה שהתעצבנו עד כדי טריקת דלת, נינה לחצה על הבאזר - ומיד חשפה שהמקרה אצלם אפילו הסתיים בחלון שבור.

לדבריה, במהלך אחת החזרות הלוי התעצבן ושבר חלון. הלוי, שנראה מובך מהחשיפה, הגיב מיד: "מה את מספרת? זו ממש פדיחה". נינה מיהרה לרכך את הסיפור ולהסביר שהחלון היה רעוע וחלש, ולכן נשבר בקלות.

כעת, לאחר ההדחה ברבע הגמר, הלוי וסול מסיימים את דרכם בתחרות - בעוד ארבעת הזוגות הנותרים ממשיכים במירוץ לתואר. הגמר הגדול צפוי להתקיים במוצאי שבת הקרוב, כאשר אחד הזוגות יוכתר כזוכה העונה.