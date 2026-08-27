הקרב על כספי הפצ"רית: האוצר מסרב לקבל את החלטת הרמטכ"ל

עימות חריג מתנהל בין צה"ל למשרד האוצר סביב תנאי הפרישה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.
החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו החליטה שלא לאפשר בשלב זה את העברת מלוא הכספים שנקבעו עבורה עם הדחתה, למרות עמדתו של הרמטכ"ל אייל זמיר. כך פרסם נטעאל בנדל ב-ynet.
במוקד המחלוקת נמצאת השאלה האם נכון להשלים כבר עכשיו את הסדרת זכויותיה הכספיות של תומר ירושלמי, בזמן שהחקירה הפלילית בעניינה עדיין מתנהלת.
באוצר סבורים כי יש להמתין להתבהרות מצבה המשפטי לפני שמתקבלות החלטות כספיות שלא ניתן יהיה בהכרח להשיב לאחור. בעקבות זאת נעצרו חלק מהתשלומים, וגורמי המקצוע באוצר העבירו לצבא שאלות בנוגע להיקף הזכויות שאושרו לה.
הצעד עורר התנגדות חריפה מצד הרמטכ"ל. זמיר פנה לחשבת הכללית והבהיר כי ההחלטות שקיבל בעניינה של הפצ"רית לשעבר התקבלו מכוח סמכותו. אלא שגם לאחר פנייתו, עמדת האוצר לא השתנתה והכספים לא שוחררו במלואם.
בצה"ל: כבר נשללו ממנה יותר ממיליון וחצי שקלים
תומר ירושלמי הודחה מתפקידה בחודש מאי בעקבות החשדות המיוחסים לה בפרשת הדלפת סרטון שדה תימן והטענות הנוגעות להתנהלות מול בג"ץ. לצד סיום תפקידה, קבע זמיר שורה של צעדים כלכליים נגדה.
בצה"ל מדגישים כי בניגוד לטענה שלפיה תנאי הפרישה שנקבעו מקלים עמה, כבר נשללו מתומר ירושלמי הטבות משמעותיות. לטענת הצבא, ביטול רכיבי פרישה שונים ושלילת זכויות נוספות מסתכמים בפגיעה כלכלית של יותר ממיליון וחצי שקלים.
עוד מבהירים בצה"ל כי ההכרעה הנוכחית אינה בהכרח סוף פסוק: אם ממצאי החקירה יצדיקו זאת, ניתן יהיה לשקול בהמשך צעדים נוספים נגדה, ובהם גם הורדה בדרגה.
בצה"ל עומדים על כך שהחלטת זמיר התקבלה כדין ובמסגרת סמכותו הפיקודית. באשר להתערבות האוצר נמסר כי אם קיימת מחלוקת משפטית על סמכותו של הרמטכ"ל, עליה להתברר בין הגורמים הרלוונטיים.
יש להתייחס אליה בכבוד כל עוד לא הורשעה. אותו הכבוד שהיא רכשה לחיילי צה״ל ולמשפחותיהם. לפי כלומר, לפי הפרסומים יש לשקול להשפיל אותה ואת משפחת ולהרשיע אותה בדעת הקהל עוד לפני שעמדה למשפט. אם כך היא נהגה, מגיע לה אלפי מונים כיון שהיא הייתה הסמכות להחליט ועם הסמכות מגיעה האחריות.