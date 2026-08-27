הקרב על כספי הפצ"רית: האוצר מסרב לקבל את החלטת הרמטכ"ל

עימות חריג מתנהל בין צה"ל למשרד האוצר סביב תנאי הפרישה של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי.

החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו החליטה שלא לאפשר בשלב זה את העברת מלוא הכספים שנקבעו עבורה עם הדחתה, למרות עמדתו של הרמטכ"ל אייל זמיר. כך פרסם נטעאל בנדל ב-ynet.

במוקד המחלוקת נמצאת השאלה האם נכון להשלים כבר עכשיו את הסדרת זכויותיה הכספיות של תומר ירושלמי, בזמן שהחקירה הפלילית בעניינה עדיין מתנהלת.

באוצר סבורים כי יש להמתין להתבהרות מצבה המשפטי לפני שמתקבלות החלטות כספיות שלא ניתן יהיה בהכרח להשיב לאחור. בעקבות זאת נעצרו חלק מהתשלומים, וגורמי המקצוע באוצר העבירו לצבא שאלות בנוגע להיקף הזכויות שאושרו לה.

הצעד עורר התנגדות חריפה מצד הרמטכ"ל. זמיר פנה לחשבת הכללית והבהיר כי ההחלטות שקיבל בעניינה של הפצ"רית לשעבר התקבלו מכוח סמכותו. אלא שגם לאחר פנייתו, עמדת האוצר לא השתנתה והכספים לא שוחררו במלואם.

בצה"ל: כבר נשללו ממנה יותר ממיליון וחצי שקלים

תומר ירושלמי הודחה מתפקידה בחודש מאי בעקבות החשדות המיוחסים לה בפרשת הדלפת סרטון שדה תימן והטענות הנוגעות להתנהלות מול בג"ץ. לצד סיום תפקידה, קבע זמיר שורה של צעדים כלכליים נגדה.