יאיר נתניהו דורש חקירה נגד עיתונאי הארץ: "סייע לניסיון החיסול"

יאיר נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, פנה למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד עיתונאי "הארץ" אורי משגב.

לטענתו, פרסומים של משגב בנוגע למקום שהותו במיאמי ולסידורי האבטחה סביבו סייעו לגורמים איראניים לאתר אותו ולנסות לפגוע בו. הפנייה הועברה אתמול (רביעי) באמצעות עורך דינו של נתניהו, אוריאל חור נזרי. במכתב נטען כי בעקבות הפרסומים הגיעו גורמים שפעלו מטעם המודיעין האיראני עד למקום מגוריו של נתניהו במיאמי וביצעו, לטענתו, ניסיון חיסול. במכתב נכתב כי "ובהסתמך עליהם באופן בלתי אמצעי הגיעו מחבלים שלוחים מטעם המודיעין האיראני פיזית עד לפתח הבית בכתובת המדוברת במיאמי, וביצעו ניסיון חיסול פתאומי וממוקד נגד יאיר נתניהו". עורך דינו של נתניהו דורש לבחון חשדות לעבירות חמורות, ובהן סיוע לאויב במלחמה, מסירת מידע לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, סיכון חיים ופגיעה בפרטיות. עוד התבקשו ראש השב"כ והיועצת המשפטית לממשלה להתערב בנושא ולהביא לפתיחת חקירה.

עוד באותו נושא ינון מגל על הדיווח הדרמטי: "הזדמנות לבקש סליחה" חדשות סרוגים

הפרסומים והעימות המשפטי

במרכז הפנייה עומדים פרסומים של משגב שבהם התייחס למקום שהותו של נתניהו בפלורידה ולנוכחות מאבטחי שב"כ לצידו.

בין היתר מדובר בפרסום משנת 2023 ובפרסום נוסף מהתקופה האחרונה שהתייחס לאותה שהות.

במכתב הוזכר גם דיווח שעסק בטיסה שבה היו אמורים שרה ויאיר נתניהו לשוב ממיאמי לישראל.

משגב דחה את טענות נתניהו וטען כי מדובר בהמשך של הליכים חסרי בסיס נגדו. לדבריו, הטענות בדבר ניסיון ההתנקשות והטסתו הדחופה של נתניהו ממיאמי אינן מתיישבות עם מידע שלפיו נתניהו המשיך לשהות בעיר גם לאחר מכן.