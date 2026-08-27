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חדשות פוליטי מדיני

העיתונאי הימני מסביר: זו התוכנית של וינטר וליברמן להפלת הימין

העיתונאי גדי טאוב טוען כי עופר וינטר ואביגדור ליברמן עשויים להפוך ללשון המאזניים לאחר הבחירות ולסרב לתמוך במועמד של אחד הגושים

07:14
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(חיים גולדברג / פלאש90)

העיתונאי גדי טאוב צייץ הבוקר תרחיש פוליטי שלטענתו עשוי לעמוד מאחורי המהלכים במערכת הבחירות, ובמרכזו יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ותא"ל במיל' עופר וינטר.

טאוב כתב כי "תכנית וינטר-ליברמן להפלת הימין מסתמנת", והעריך כי לאחר הבחירות השניים עשויים למצוא את עצמם בעמדת לשון המאזניים ולסרב להשלים רוב לאחד משני הגושים.

לפי התרחיש שהציג, ליברמן ווינטר יתעקשו להמליץ על ליברמן בלבד לראשות הממשלה. בהמשך, כך טען, גדי איזנקוט עשוי להצטרף למהלך במטרה למנוע הקמת ממשלת ימין.

טאוב מעריך כי במצב כזה ליברמן יוכל להציע לראש הממשלה בנימין נתניהו להצטרף לממשלה בתפקיד בכיר, כדוגמת שר החוץ, במטרה להימנע מהקמת ממשלה הנשענת על מפלגות השמאל והמפלגות הערביות.

לדבריו, תרחיש כזה יאפשר לווינטר לטעון כי מנע הקמת ממשלת שמאל, אולם לטענת טאוב בפועל התוצאה תהיה שונה: "זו תהיה ממשלת שמאל כי לימין לא יהיה בה מנוף אמיתי".

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