נתניהו בשיחות סגורות: ברחו לנו עשרה מנדטים, לא יודע איך להחזיר אותם

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע לאחרונה בשיחות סגורות חשש משמעותי ממצבו של הליכוד לקראת הבחירות.
על פי פרסום בכאן חדשות, נתניהו אמר: "ברחו לנו עשרה מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם".
לפי הדיווח, נתניהו טרם השתכנע מהי האסטרטגיה שתאפשר לליכוד לשנות את המגמה, ואף מעריך כי ללא שינוי במצב הנוכחי מפלגתו עלולה להפסיד בבחירות.
עוד נטען כי ראש הממשלה אינו ממהר לאמץ גם את תוצאות הסקרים שמציגים עבורו תמונה חיובית, וסבור כי מצבו האלקטורלי עשוי להיות קשה יותר.
הדאגה בליכוד גברה בעקבות כניסתו למערכת הפוליטית של תא"ל במיל' עופר וינטר.
בסקר כאן חדשות שפורסם השבוע קיבלה מפלגתו חמישה מנדטים, בעוד הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ירדה אל מתחת לאחוז החסימה.
התרחיש הזה מעורר חשש בגוש הימין מפני אובדן קולות. בשלב זה, על פי הפרסום, בליכוד מעוניינים לקדם חיבורים ולסייע ככל האפשר לסמוטריץ', לצד הפעלת לחץ על וינטר.
עם זאת, ככל שמועד סגירת הרשימות מתקרב, ייתכן שהלחץ יעבור דווקא לכיוונו של יו"ר הציונות הדתית.
לפי הדיווח, נתניהו נערך גם לאפשרויות של שריונים ברשימת הליכוד ולמהלכים הנוגעים ליחסים עם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.
מהליכוד נמסר בתגובה: "פייק ניוז, אתם מסתכלים בסקרים הלא נכונים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו תנצח את הבחירות".
אנשים התפכחו. הם לא יחזרו.