נתניהו בשיחות סגורות: ברחו לנו עשרה מנדטים, לא יודע איך להחזיר אותם

ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע לאחרונה בשיחות סגורות חשש משמעותי ממצבו של הליכוד לקראת הבחירות.

על פי פרסום בכאן חדשות, נתניהו אמר: "ברחו לנו עשרה מנדטים, אני לא יודע איך מחזירים אותם".

לפי הדיווח, נתניהו טרם השתכנע מהי האסטרטגיה שתאפשר לליכוד לשנות את המגמה, ואף מעריך כי ללא שינוי במצב הנוכחי מפלגתו עלולה להפסיד בבחירות.

עוד נטען כי ראש הממשלה אינו ממהר לאמץ גם את תוצאות הסקרים שמציגים עבורו תמונה חיובית, וסבור כי מצבו האלקטורלי עשוי להיות קשה יותר.

הדאגה בליכוד גברה בעקבות כניסתו למערכת הפוליטית של תא"ל במיל' עופר וינטר.

בסקר כאן חדשות שפורסם השבוע קיבלה מפלגתו חמישה מנדטים, בעוד הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' ירדה אל מתחת לאחוז החסימה.