עמית סגל: כדי להצליח, וינטר צריך להגיד דבר אחד

הצטרפותו של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר לזירה הפוליטית ממשיכה לעורר סערה במחנה הימין, והפרשן הפוליטי עמית סגל ('ישראל היום') מנתח בטורו את המלכודת שבה מצוי הפוליטיקאי החדש ואת הדילמות הקשות שהיא מציבה בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדברי סגל, אם וינטר שואף להגיע בהצלחה ליום הבחירות, יהיה עליו לבנות מומנטום במהירות הבזק. עם זאת, כדי למנוע אובדן קולות יקרים בימין, הוא יידרש להבהיר בהקדם כי ישב אך ורק בממשלה בראשות נתניהו. כאן, מצביע סגל, טמון המלכוד: הצהרת נאמנות כזו אינה בהכרח המהלך שיביא אליו קהלים שכבר חצו את הקווים אל מחוץ לגוש.

מעבר לכך, בסביבת ראש הממשלה כבר חושדים בצעדיו. סגל מציין כי נתן אשל שכנע את נתניהו כי וינטר כבר "סגור" עם אביגדור ליברמן, כאשר לחשד הצטרפה ראיה נסיבתית – סירובו של וינטר להצעת שריון מפורשת ברשימת הליכוד. הסיבה לכך היא שוינטר רואה את עצמו לפחות לתפקיד ראש הממשלה. בעוד שנתניהו יכול היה לראות בוינטר הבטחה פוליטית, כרגע, ובניגוד לעמדת חלק מיועציו, הוא רואה בו "סכנה ברורה ומיידית".

הסקרים ומפת המנדטים מעלים חששות כבדים בליכוד לגבי עתיד מפלגות הציונות הדתית, במיוחד אם יתברר כי בצלאל סמוטריץ' אינו עובר את אחוז החסימה בעוד וינטר כן. תרחיש של איחוד בין הליכוד לציונות הדתית נשקל על אף מחירה הכבד, אך בליכוד חוששים כי מהלך כזה רק יעניק רוח גבית נוספת לוינטר. מנגד, בלוק טכני בין סמוטריץ' לבן גביר ירד מהפרק עקב היחסים העכורים והתיעוב ההדדי בין השניים.