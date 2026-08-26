 טראמפ יכריז על "פלסטיין אקשן" כארגון טרור

טראמפ ( אריה לייב אברמס/פלאש90 )

צעד דרמטי של ממשל טראמפ נגד ארגוני השמאל הרדיקילי והפרו פלסטיני. משרד האוצר ומחלקת המדינה בארה"ב עומדים להכריז על ארגון החרם והמחאה הקיצוני "פלסטיין אקשן" (Palestine Action) כארגון טרור עולמי מוכרז (SDGT), כך דיווח הטלגרף הבריטי.

משמעות ההכרזה היא הקפאה מיידית של כלל נכסי הארגון ופעיליו בתחום השיפוט האמריקני, איסור גורף על אזרחים וגופים אמריקניים לקיים עימו מגעים כספיים או מעשיים, והטלת סנקציות משניות גם על ישויות בינלאומיות שיסייעו לארגון. פגעו במפעלים ביטחוניים ובחברות ישראליות ארגון "פלסטיין אקשן", שקם בבריטניה והרחיב את זרועותיו לארה"ב, קנה את פרסומו בשנים האחרונות באמצעות פעולות חבלה ישירות ("Direct Action") ואלימות נגד תשתיות ביטחוניות. הפעילים התמקדו במיוחד בהשחתה ופריצה למפעלים של חברות ביטחוניות המורשות לספק ציוד לישראל – ובראשן סניפים ומפעלים של חברת "אלביט מערכות" בבריטניה ובארה"ב. במסגרת הפעילויות שלהם, פרצו הפעילים למתקנים שמורים, השחיתו ציוד יקר ערך בצבע אדום, חסמו קווי ייצור והפיצו ברשתות החברתיות סרטונים המעודדים פגיעה פלילית בתשתיות ביטחוניות – צעדים שגרמו לנזקים של מיליוני דולרים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו ושר האוצר סקוט בסנט הבהירו כי הממשל בוושינגטון נחוש לגדוע את צינורות החמצן של רשתות קיצוניות. "מדובר בארגון המשתמש באלימות ובפגיעה בתשתיות קריטיות תחת מסווה של מחאה פוליטית", הבהירו בוושינגטון. "ארצות הברית לא תאפשר לרשתות אנרכיסטיות וקיצוניות לפעול בשטחה או להשתמש במערכת הפיננסית שלה".

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מכה היקפית לשמאל הרדיקלי

ההכרזה נגד "פלסטיין אקשן" אינה עומדת בפני עצמה, אלא מהווה חלק מגלי סנקציות רחבים יותר של ממשל טראמפ נגד רשתות שמאל רדיקלי וגופים המקושרים לתמיכה בטרור הפלסטיני. בין היתר, נכללו בסבב הסנקציות הנוכחי גם ארגון "מסאר באדיל" (רשת עולמית המסונפת לגורמים קיצוניים פלסטיניים) וקבוצות אנרכיסטיות נוספות באירופה.

הצעד האמריקני מגיע בהמשך להחלטת ממשלת בריטניה מיולי 2025, שהוציאה את הארגון מחוץ לחוק תחת חוקי הטרור הבריטיים (Terrorism Act). כעת, כשהארגון חטף מכה אנושה גם בזירה האמריקנית, נפגעת קשות יכולתו לגייס כספים, לנהל חשבונות בנק ולהוציא לפועל פרובוקציות נוספות.

בעוד שבקרב ארגונים פרו-ישראליים וגורמים שמרניים בארה"ב בירכו בחום על ההחלטה וכינו אותה "צעד הכרחי להגנה על תעשיות הבית והביטחון", בארגון "פלסטיין אקשן" ובארגוני זכויות אזרח משמאל הביעו זעם רב על המהלך וטענו כי מדובר ב"סתימת פיות ורדיפה של המחאה הפרו-פלסטינית".