אפל לקראת הכרזה: עליית מחירים ומוצרים חדשים

אפל צפויה לקיים בחודש הבא אירוע השקה רחב היקף, שבמסגרתו תחשוף לפי הדיווחים את iPhone 18 Pro, את iPhone 18 Pro Max ואת האייפון המתקפל הראשון שלה. מועד האירוע המסתמן הוא 9 בספטמבר, והוא עשוי לכלול עד שבעה מוצרים חדשים - מהלך שימקם אותו כאחת מההשקות הגדולות של החברה בשנים האחרונות.

לפי הערכות שפורסמו בתקשורת הטכנולוגיה האמריקאית, מכירת מכשירי האייפון החדשים עשויה להתחיל סביב 18 בספטמבר, בהתאם לדפוס ההשקות הקבוע של אפל: הכרזה בתחילת החודש, פתיחת הזמנות מוקדמות ימים ספורים לאחר מכן והגעה לחנויות ביום שישי השלישי של ספטמבר.

במרכז האירוע צפויים לעמוד דגמי ה-Pro החדשים. ה-iPhone 18 Pro אמור לקבל את שבב A20 Pro בתהליך ייצור של 2 ננומטר, אי דינמי קטן יותר ומערכת צילום עם צמצם משתנה - יכולת שאמורה להעניק למשתמשים שליטה טובה יותר בכמות האור הנכנסת לעדשה ובעומק השדה בצילום.

לצדו עשויה אפל להציג את המכשיר המסקרן ביותר באירוע: iPhone Ultra מתקפל בתצורת ספר. המכשיר יצויד במסך פנימי בגודל 7.8 אינץ', ישלב זיהוי טביעת אצבע Touch ID במקום זיהוי פנים Face ID, ולא יכלול עדשת טלפוטו ייעודית. מלאי המכשיר בהשקה הראשונה צפוי להיות מוגבל במיוחד, בין היתר בשל מורכבות הייצור של המסך המתקפל והמנגנון המכני.

העלאות מחירים ברקע

השקת הדגמים החדשים מגיעה בתקופה של התייקרות ברכיבי חומרה, ובפרט בשוק הזיכרונות, בעקבות הביקוש הגבוה לתשתיות בינה מלאכותית ולמרכזי נתונים. על פי ההערכות, אפל התקשתה עד כה לספוג את העלויות, וייתכן שחלק מהן יתגלגל לצרכנים.

מחיר הפתיחה של iPhone 18 Pro עשוי להתקרב ל-1,299 דולר, לעומת 1,099 דולר בדגם שקדם לו. דגם ה-iPhone Ultra המתקפל צפוי להיות יקר אף יותר ולחצות את רף 2,000 הדולרים - מה שיציב אותו בקצה העליון של שוק הסמארטפונים היוקרתיים.

גם Apple Watch ו-AirPods בתמונה

מלבד משפחת האייפון, אפל צפויה להציג גם את Apple Watch Series 12 ואת Apple Watch Ultra 4. שני הדגמים אמורים לכלול מעבד חדש ושדרוגים ביכולות המעקב אחר פעילות גופנית ומדדי בריאות.

בגזרת האודיו, החברה עשויה להכריז על AirPods 5. הסדרה תשמור על פיצול לשני דגמים: גרסה בסיסית וגרסה מתקדמת יותר הכוללת ביטול רעשים אקטיבי.

מנגד, הדגמים הסטנדרטיים - iPhone 18, ‏iPhone 18e ו-iPhone Air 2 - לא צפויים להיות חלק מאירוע ספטמבר. לפי ההערכות, אפל דחתה את השקת המכשירים הללו לאביב 2027, כחלק מפיצול אפשרי של מחזור השקות האייפון לאורך השנה.

אם הדיווחים יתממשו, אירוע ספטמבר הקרוב לא יהיה רק עדכון שנתי למכשירי הדגל של אפל, אלא גם נקודת מפנה אסטרטגית: כניסת החברה לשוק המתקפלים, הרחבת הפער בין דגמי הפרימיום לדגמים הבסיסיים, וניסיון לשמור על צמיחה בשוק שבו המחירים והציפיות של הצרכנים ממשיכים לעלות.